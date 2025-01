Jedan od najvećih kontinenata doslovno će se 'puknuti' na pola: 'Ovo će transformirati izgled Zemlje'

Znanstvenici ističu da se afrički kontinent razdvaja mnogo brže nego što se ranije smatralo. Pukotina duga 56 kilometara, koja se pojavila u etiopskoj pustinji 2005. godine, povećava se prosječnom brzinom od oko 1,3 centimetra godišnje, ali sada je taj proces ubrzan- Malo je vjerojatno da će ljudska vrsta opstati dovoljno dugo da svjedoči tom seizmičkom razdvajanju, ali promjene u procesu razdvajanja mogle bi mogle bi biti doista značajne.

Pukotina koja nastaje povezana je s Istočnoafričkim rasjednim sustavom (EARS), jednim od najvećih rasjeda na svijetu, koji se proteže tisućama kilometara kroz nekoliko afričkih zemalja, uključujući Etiopiju, Keniju, Demokratsku Republiku Kongo, Ugandu, Ruandu, Burundiju, Zambiju, Tanzaniju, Malavi i Mozambik. Kada se dogodi razdvajanje, manja Somalska ploča odvojit će se od veće Nubijske ploče, kao dio izrazito sporog procesa koji traje već oko 25 milijuna godina.

Spektakularna pukotina u Kenijskoj dolini rasjeda iz 2018. godine izazvala je veliko uzbuđenje na internetu oko ideje razdvajanja kontinenata. Bila je to vrlo impresivna pukotina, ali možda nije imala puno veze s geološkom budućnošću Afrike; neki su sugerirali da ju je vjerojatnije uzrokovala erozija tla. Međutim, njezin položaj je intrigantan.

-Ostaje pitanje zašto se pukotina formirala baš na tom mjestu i je li njezina pojava uopće povezana s aktivnostima Istočnoafričkog rasjeda. Primjerice, pukotina bi mogla biti rezultat erozije mekog tla koje je ispunilo staru pukotinu povezanu s rasjedom- napisala je Lucía Pérez Díaz, tada postdoktorska istraživačica u Istraživačkoj grupi za dinamiku rasjeda na Sveučilištu Royal Holloway u Londonu, za portal The Conversation.

Proces kojim će veliki kontinent Afrika izgubiti svoj istočni dio bit će spor i postupan. Kad se to konačno dogodi, očekuje se da će ogromno more odvojiti dvije ploče. To je šokantna ideja za modernog Homo sapiensa, ali to je priča koju Zemlja ponavlja iznova i iznova. Današnji izgled Zemlje moderno je dostignuće u odnosu na povijest planeta. Nekada davno svi su kontinenti bili spojeni u jednu cjelinu poznatu kao Pangea, ali kretanje tektonskih ploča razdvojilo ih je, stvarajući kontinente koji sada plutaju, a čiji se rubovi – kada bi ih spojili – uklapaju kao savršeni dijelovi slagalice.

Na to upućuju fosilni dokazi, a oni pokazuju da su drevne vrste živjele na mjestima koja su danas geografski odvojena. To vrijedi za Mesosaura, izumrli rod reptila star 290 milijuna godina, čiji su fosili pronađeni u Južnoj Americi i Africi, prema podacima Američkog muzeja prirodne povijesti. Seizmičko razdvajanje teško je zamisliti, a smatra se da su se kontinenti spojili i razdvojili najmanje tri puta u povijesti Zemlje, a daljnji su razdvajanja već na pomolu – iako vrlo, vrlo sporo.

Ipak, znanstvenici su u posljednje vrijeme otkrili nove informacije vezane uz "razdvajanje" Afrike. Naime, ranije se smatralo da će taj proces trajati desecima milijuna godina, no sada, s kontinentalnim razdvajanjem brzinom od oko 1,3 centimetra godišnje, ta su predviđanja ubrzana. Profesor Ken MacDonald sa Sveučilišta u Kaliforniji otkrio je kako vjeruje da će se novi ocean vjerojatno formirati za otprilike jedan do pet milijuna godina.

-Na ljudskoj vremenskoj skali nećete vidjeti mnogo promjena. Osjećat ćete potrese, vidjeti erupcije vulkana, ali nećete u našim životima vidjeti kako ocean prodire- kazao je profesor MacDonald pa dodao da bi moglo doći do prodiranja voda Indijskog oceana koje bi potopile ono što je sada Istočnoafrička dolina rasjeda. Alexandra Doten, bivša konzultantica NASA-e i Svemirskih snaga, na Instagramu je objasnila kako će Istočna Afrika za nekoliko milijuna godina postati vlastiti kontinent.

-Linija duž granice označava Afrička Velika jezera. To su neka od najvećih jezera na Zemlji. Ona čine 25 posto sve nezamrznute slatke površinske vode na planetu, a već sada sadrže oko 10 posto svih ribljih vrsta na Zemlji. Ta jezera nastala su jer se Istočna Afrika odvaja od ostatka kontinenta. Somalska ploča nastavlja se pomjerati još dalje na istok, stvarajući ogromnu dolinu rasjeda upravo ovdje. Proces se nastavlja- zaključila je ona.

