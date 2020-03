Upozorenje - ne posežite za brzim testovima, nepouzdani su!

Do 16 sati danas u Hrvatskoj je registrirano 38 zaraženih koronavirusom. Tijekom današnjeg dana otkriveno je pet novooboljelih, a popisu je posljednja i dodana ženska osoba koja se vratila s jednog natjecanja u Rumunjskoj.

– Ima temperaturu i blaže respiratorne simptome, a svi pozitivni su stabilno, a drugooboljeli je danas pušten kući. Od sutra će se početi testirati na još dvije lokacije, u Institutu Andrija Štampar te u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo – otkrila je danas poslijepodne dr. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, koja upozorava da se samoinicijativno ne poseže za testovima za tobožnje brzo testiranje na koronavirus, koji su stigli u Hrvatsku.

– Pokazali su se nepouzdanima. Svaki pozitivan nalaz koji smo testirali kroz te testove bio je negativan. Jako je važno da nitko ne pokušava raditi privatne testove jer bi tako netko mogao lažno dobiti negativan nalaz i prouzročiti katastrofu – poručuje dr. Markotić.

VIDEO Dezinficiranje tramvaja u Zagrebu

U izolaciji 6300 ljudi

Do danas poslijepodne, kako je objavljeno na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, obavljeno je 640 testiranja, a u izolaciji je 6300 osoba. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak predviđa da bi kulminacija mogla uslijediiti za dva do tri tjedna.

– Moja je procjena da smo na uzlaznom traku krivulje, kada budemo na vrhuncu broj oboljelih će više dana zaredom biti isti, a potom će početi padati. Trenutačno stojimo jako dobro, brojke su male i bitno je da što više ljudi koji unose virus izvana odmah smještamo u izolaciju. Mogućnost za rast postoji dok god je ogroman rast u drugim zemljama. Ako se sve nastavi kao i dosad, moja je procjena da bismo za dva do tri tjedna mogli biti u fazi ravne crte – kazao je Capak.

Širenju zaraze svakako će pomoći i baza s podacima o osobama koje su u izolaciji, koju MUP intenzivno puni.

– Već imamo prve osobe koje su u prekršaju i dobit će kaznu od 8000 kuna – kazao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je otkrio da se uspostavlja stalna koordinacija s okolnim zemljama kako bi promet i opskrba tekli bez smetnji.

– Moramo utvrditi jasna pravila igre o tome koliko kamiona iz koje zemlje može ući u nekom trenutku. Uvest ćemo i poseban režim za vozače kamiona koji uvoze robu u Hrvatsku. Oni će biti izolirani kad iskrcaju robu u objekte koji odgovaraju uvjetima karantene te imaju parkirni prostor. Što se tiče većih prijevozničkih tvrtki ,one će to osigurati u vlastitim objektima, tamo gdje imaju uvjete. Na tom tragu razmišlja i EU. Predstavnici Vlade apelirali su da se putovanja odgode i smanje odlasci na javna mjesta. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je i da slijedi veća aktivacija zdravstvenog sustava.

Prvi oboljeli u Osijeku

Kako bi se broj rizičnih kontakata smanjio na minimum, u Istri je danas donesena odluka o zatvaranju svih ugostiteljskih objekata te frizerskih i kozmetičkih salona i sličnih radnji do 1. travnja, a trgovačkim centrima i trgovinama radno vrijeme skraćuje se do 18 sati. U Varaždinskoj županiji, gdje su se suočili s petim slučajem zaraze COVID-19, trgovačkim centrima preporučili su ograničavanje broja ljudi koji istodobno borave u centru, a ugostiteljskim objektima da radno vrijeme ograniče do 20 sati. Mnogi u strahu dolaze u bolnice, pa u KBC-u Osijek, gdje su zbog koronavirusa hospitalizirani sredovječni supružnici s tog područja, apeliraju na građane da to ne rade.

– Trebaju se javiti ZJZ-u – kaže ravnatelj KBC-a Osijek dr. Željko Zubčić. Stanje zaraženih u Osijeku je dobro, a radi se o članovima obitelji zaražene osobe koja je otprije u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu. Dvoje je pacijenata s potvrđenom dijagnozom COVID-19 i u sisačkoj Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić”. Riječ je o 23-godišnjem Petrinjcu koji se u srijedu vratio iz Italije te je prepraćen s granice u bolnicu te o još jednom muškarcu kojem je koronavirus potvrđen večeras. Muškarac se 10. ožujka vratio iz Barcelone, nije se javio službama niti je stavljen u samoizolaciju, a 12. ožujka javio se u bolnicu sa simptomima te mu je u petak potvrđen virus. Supruga novozaraženog ima frizerski salon pa se obrada proširuje na brojne kontakte.

Ako sumnjate da imate koronavirus ne idite izravno u bolnicu nego nazovite svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na brojeve u svojoj županiji: