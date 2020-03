Strah i fake news umjesto informacija stručnjaka čine nas bešćutnima

Žena kojoj je epidemiolog naložio samoizolaciju striktno je se drži i ne dolazi u kontakt ni s kim, ali izađe iz svoje kuće sa psom, sjedne u auto i odvede ga u šumu da se istrči. Susjedi su je zbog toga žestoko napali.

– Prijetili su joj i poručivali da se odseli – kaže Natali Sergo Kozumplik, psihologinja obiteljskog centra iz tima stručnjaka koje

je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku stavilo na raspolaganje kao psihosocijalnu pomoć ljudima u

samoizolaciji i karanteni.

Razum i panika

Ta neugodna reakcija okoline ovih dana nije jedina, a potaknuta je strahom od koronavirusa. Druga krajnost je krajnje sebični slučaj direktora jedne multinacionalke koji je zanemario sve upute stručnjaka i odveo svoje dijete na vađenje krvi u Klaićevu iako je morao biti u samoizolaciji, dakle ignorirao je činjenicu da može zaraziti imunokompromitiranu djecu i druge ljude. Kako strah i izvanredne okolnosti djeluju na ljudsku psihu i zašto kod nekih ljudi izazivaju nevjerojatnu bešćutnost i sebičnost u odnosima s drugim ljudima?

– Hoće li u izvanrednim okolnostima djelovati pozitivno ili negativno prema svojoj okolini, zaista ovisi o svakoj osobi. Neki će ići prema destrukciji, a neki će ići pozitivno i pomoći drugima – kaže N. Sergo Kozumplik. Svi se i u normalnim okolnostima razlikujemo po svojim reakcijama, ali mnogo toga ne dolazi do izražaja jer nema puno situacija u kojima bismo iskazali svoje pravo lice, je li dominantan egoizam ili altruizam – kaže psihologinja prof. Mirjana Nazor.

– Kad nastupi određena neuobičajena ili opasna situacija, ona kod ljudi koji osjećaju relativno malu dozu straha može djelovati vrlo

pozitivno na način da se ponašaju racionalno, razumno i budu vrlo oprezni, a ako su inače altruistično raspoloženi, onda im je stalo da i drugi poštuju određena pravila. Međutim, ako nas uhvati panika, naš kompas više ne funkcionira i možemo se ponašati na sulude načine. U tom slučaju moguće je dapostanemo pretjerano prestrašeni za vlastito zdravlje i onda egoizam izađe na površinu pa nas apsolutno nije briga za druge ljude, već samo za sebe i vlastite potrebe, ili se pak i sami možemo ponašati

potpuno nelogično i nerazumski jer nam se čini: ovo je kataklizma pa nije više važno kako se ponašam jer vjerojatno će sve ionako loše završiti – opisuje psihologinja.

Nada se i vjeruje da je ipak ne više ljudi kod kojih prevladava altruizam pa su oprezni i razumni.

– Takvima nije svejedno što se događa drugima jer to je sada, kada ovisimo jedni o drugima, zapravo jako važno. Sada je vrijeme da, makar i iz egoističnih razloga, pokažemo brigu za drugoga, kad ovismo jedni o drugima jer što vrijedi da ja perem ruke ako drugi ne peru – govori prof. Nazor. A kako djelovati na neke koje obuzme panika?

– Ako krenemo jednako s povišenim tonovima i silnim uzbuđenjem prema toj osobi, onda će sigurno doći do verbalnog pa možda čak i fizičkog sukoba. Međutim, bilo bi dobro kad bismo mogli smireno dotičnoj osobi reći: Molim vas, stanite, nema potrebe da vičete i uzrujavate se. Svi smo malo prestrašeni, ali ako se budemo ponašali prema uputama stručnjaka, velika je vjerojatnost da ćemo svi relativno dobro izaći iz ove situacije koja nas sada opterećuje – kaže psihologinja.

Premijera shvaćaju drukčije

Hoćemo li ostati smireni ili se pogubiti u panici, ovisi o informacijama koje primamo i od koga ih primamo.

– Jako je važno da nam se obraćaju stručnjaci iz kriznog stožera, liječnici i ministar zdravstva, koji odlično komuniciraju i kad

bismo svi njih slušali, bili bismo malo mirniji. Kad premijer počne tumačiti da neće raditi škole i vrtići, to nije dobro! To nije njegova domena i ako on daje te informacije umjesto stručnjaka, ljudi tome pridaju drukčije značenje – ističe prof. Nazor.

Lažne vijesti pak uzbude one koji lako nasjedaju i nemaju kritičnosti, pa onda šire psihozu. Dio ljudi je i inače skloniji senzacionalizmu, samo to inače nema posljedica.

Tema: Koronavirus

Ako sumnjate da imate koronavirus ne idite izravno u bolnicu nego nazovite svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na brojeve u svojoj županiji: