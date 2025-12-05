INA potpisala ugovore teške 33 milijuna eura: Kreće gradnja prvog hrvatskog postrojenja za zeleni vodik

Potpisom ugovora s renomiranim tvrtkama, vrijednih ukupno više od 33 milijuna eura, INA je osigurala preduvjete za realizaciji prvog komercijalnog postrojenja za proizvodnju zelenog vodika u Republici Hrvatskoj. Sa zajednicom ponuditelja koju čine KONČAR d.d. i Siemens Energy d.o.o potpisan je ugovor za izgradnju postrojenja za proizvodnju i distribuciju zelenog vodika. Vrijednost ovog ugovora je 22,5 milijuna eura bez PDV-a.

Drugi ugovor, u vrijednosti od gotovo 11 milijuna eura bez PDV-a, odnosi se na izgradnju pripadajuće solarne elektrane snage 11 MW koja će čistom energijom napajati elektrolizator snage 10 MW, odnosno najveće takvo postrojenje u Hrvatskoj. Ovaj posao će također odraditi KONČAR. U okviru realizacije projekta, INA je već ranije osigurala elektrolizator, ključno postrojenje za elektrolizu vode i proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora.

Proizvedeni zeleni vodik bit će namijenjen tržištu, prije svega u transportu, a moći će se primjenjivati i u proizvodnom procesu same rafinerije. Temeljem odluke Ministarstva gospodarstva, projekt je dobio potporu kojom bi trebala biti osigurana bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, u iznosu do najviše 15 milijuna eura, što predstavlja prvi takav financijski model primijenjen u Ini.

„U europskim i nacionalnim strategijama obnovljivi vodik se smatra tehnologijom budućnosti. U Ini smo svjesni potrebe za transformacijom, stoga Projekt proizvodnje obnovljivog vodika u našoj rafineriji predstavlja strateško ulaganje kompanije. Cilj nam je diversificirati naš tradicionalni portfelj obnovljivim izvorima energije. Vodik iz obnovljivih izvora koji ćemo proizvoditi može nam otvoriti nove prilike na tržištu, ali i unaprijediti održivost naše rafinerije u Rijeci kroz smanjenje emisija. Raduje me i suradnja s uglednim i iskusnim tvrtkama koje će nam pomoći u izgradnji čišće i konkurentnije energetske budućnosti.“, izjavila je Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine.

„Veseli nas što ovim projektom nastavljamo partnersku suradnju s Inom, za koju smo prije nekoliko godina izgradili i dvije sunčane elektrane. Sudjelovanje u ovakvim projektima dodatno pokazuje našu ambiciju da predvodimo energetsku tranziciju u regiji. Zeleni vodik nije samo tehnologija budućnosti, već ključni element za dekarbonizaciju industrije i transporta. Kao glavni izvođač radova na izgradnji ovog postrojenja, KONČAR potvrđuje svoju ulogu pouzdanog partnera koji razvija ključne kompetencije za europsku energetsku infrastrukturu u desetljećima pred nama“, izjavio je Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Tržište vodika u Hrvatskoj je u fazi ranog razvoja. Inino postrojenje moglo bi na godišnjoj razini proizvesti oko 1.500 tona zelenog vodika. Uz inicijalni industrijski zamah tržištu vodika u Republici Hrvatskoj predstavljalo bi i značajan doprinos nacionalnim strategijama i planovima za povećanje proizvodnje obnovljivog vodika do 2030. i 2050. godine.