Grlić Radman: Hrvatska aktivno radi na jačanju regionalne energetske povezanosti

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je od 1. do 3. prosinca . u Washingtonu radi daljnjeg jačanja strateškog partnerstva Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, s posebnim naglaskom na energetiku, sigurnost i transatlantsku suradnju. Tijekom posjeta ministar je sustavno senzibilizirao američke sugovornike oko strateške važnosti JANAF-a, ukazujući na to kako nema logike da se prema Mađarskoj upućuju kritike vezane uz hrvatsku infrastrukturu, koja predstavlja ključnu komponentu europske i transatlantske energetske sigurnosti. JANAF, zajedno s LNG terminalom na Krku i Južnom plinskom interkonekcijom, prepoznat je kao strateški projekt od iznimne važnosti koji ne samo da jača otpornost Europe prema vanjskim energetskim pritiscima nego i omogućuje sigurnu, diversificiranu opskrbu plinom srednje i jugoistočne Europe. Ministar je naglasio da Hrvatska aktivno radi na jačanju regionalne energetske povezanosti, osiguravajući stabilnost i predvidljivost energetskog tržišta za sve saveznike i partnere u regiji.

Posebnu težinu posjeta imao je sastanak sa senatorom Tedom Buddom, jednim od najutjecajnijih članova američkog Senata, čime je otvoren dugoročno postavljen i strateški važan lobistički kanal između Zagreba i Washingtona. Budd je izrazio snažnu potporu produbljivanju suradnje Hrvatske i SAD-a u području energetike, infrastrukture i sigurnosti, ali i spremnost na osobni angažman oko ubrzane ratifikacije Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, što bi dodatno osnažilo gospodarske odnose i omogućilo veće američke investicije u hrvatske strateške projekte. Ministar je istaknuo da pokretanje ozbiljnog lobija za Inicijativu triju mora predstavlja ključni diplomatski iskorak te je najavio nastavak intenzivne koordinacije i susreta s američkim partnerima iduće godine. Hrvatska je pritom američkim dužnosnicima jasno prenijela poruku da platforma Triju mora, koju je snažno podržao predsjednik Trump, nije samo simbol regionalnog povezivanja, nego i konkretan okvir za realizaciju strateških energetskih, infrastrukturnih i sigurnosnih projekata.

Razgovori s predsjednikom Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma Brianom Mastom dodatno su potvrdili ulogu Hrvatske kao pouzdanog NATO saveznika i energetskog čvorišta u jugoistočnoj Europi te važnost Hrvatske u stabilizaciji regije. Istaknuta je potreba da se pojača sigurnosna i obrambena suradnja, osigura ekonomska održivost projekata te promiče istinska jednakopravnost triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Ministar je naglasio kako Hrvatska kroz Inicijativu triju mora ne samo da povećava energetsku otpornost regije nego i potiče ekonomski razvoj, investicije i digitalnu povezanost, čime se stvara okvir za stabilnu i sigurnu budućnost srednje i jugoistočne Europe. Hrvatska strategija jasno pokazuje da zemlja želi biti ne samo partner nego i lider u realizaciji projekata koji jačaju regionalnu i europsku sigurnost.

S direktorom Ureda za politiku znanosti i tehnologije Bijele kuće Michaelom Kratsiosom ministar je razgovarao o produbljivanju suradnje u energetici, obrani, kibernetičkoj sigurnosti, digitalnim inovacijama i razvoju umjetne inteligencije, naglašavajući strateški značaj Hrvatske kao pouzdanog i agilnog partnera u provedbi projekata od transatlantskog interesa. Ministar je sudjelovao i na prijemu „Energy Diplomacy Reception“ u organizaciji hrvatskog veleposlanstva, gdje je naglašeno kako se Hrvatska kroz Inicijativu triju mora profilirala kao strateško središte za energetsku diverzifikaciju i regionalnu otpornost. Na događaju su predstavljeni konkretni planovi za proširenje američko-hrvatske suradnje u energetici, uključujući modernizaciju plinovodnog sustava, proširenje kapaciteta LNG terminala i jačanje infrastrukturne otpornosti čitavog regionalnog energetskog sustava.

Razgovori u Kongresu sa senatorom Buddom i predsjednikom Odbora Mastom obuhvatili su teme jačanja bilateralne suradnje, ubrzane ratifikacije Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, sigurnosne i obrambene suradnje te stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Ministar je dodatno održao sastanke s izvršnim direktorom Vijeća za energetsku dominaciju Jarrodom Agenom, američkom kreditno-izvoznu agencijom EXIM te trgovinskim savjetnikom Jeffom Goettmanom, gdje su razmatrana ulaganja, trgovina i pristupanje Hrvatske OECD-u, čime se dodatno jača gospodarska i strateška suradnja između dvije zemlje. Dodatni sastanci sa stručnjacima Zaklade Heritage omogućili su detaljnu razradu pitanja obrane, sigurnosti i energetike, posebno u kontekstu Zapadnog Balkana i nužnosti ravnopravnosti Hrvata i triju konstitutivnih naroda u BiH.

Posjet ministra Grlića Radmana jasno pokazuje kontinuirani i strateški napor Hrvatske da aktivno oblikuje transatlantske odnose, jača svoje pozicije u regionalnoj energetici i sigurnosti te se pozicionira kao ključni igrač u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Sensibiliziranje američke strane oko JANAF-a, otvaranje snažnog lobija prema utjecajnim senatorima i reaktiviranje američke podrške Inicijativi triju mora predstavljaju ključne diplomatske iskorake koji Hrvatskoj omogućuju veći utjecaj u regiji i na globalnoj razini. Hrvatska se svojim infrastrukturnim projektima, strateškim inicijativama i diplomatskim angažmanom profilira kao pouzdan partner koji ne samo da doprinosi stabilnosti i sigurnosti Europe nego i aktivno oblikuje regionalnu i europsku energetsku i sigurnosnu arhitekturu, jača gospodarski razvoj i osigurava dugoročnu predvidivost i otpornost svojih strateških projekata. Posjet u Washingtonu potvrđuje da Hrvatska, kroz promišljenu i ciljno usmjerenu diplomaciju, kombinira energetsku, tehnološku i sigurnosnu politiku kako bi osigurala trajni strateški utjecaj u regiji i postavila temelje za dugoročne transatlantske inicijative.