Španjolska proglasila izvanredno stanje. Njemačka vraća umirovljene liječnike

Kina je u subotu izvijestila o samo 11 novozaraženih novim koronavirusom. Uglavnom se radi o osobama iz inozemstva. Prema posljednjim podacima, u svijetu je 134.803 ljudi oboljelo od koronavirusa. Umrlo je gotovo 5.000 ljudi, a izliječeno je njih više od 70.000.

9:45 - Španjolska je proglasila izvanredno stanje nakon što su u toj zemlji 4.374 osobe oboljele od koronavirusa. Vlasti su pozvalo svoje stanovnike da ne putuju u inozemstvo.

Broj oboljelih u Austriji drastično je porastao jučer poslijepodne i sada je prešao brojku od 600 oboljelih. Škole i vrtići u većini pokrajina u Njemačkoj bit će zatvorene, odlučila je njemačka vlada. Njemački ministar zdravstva preporučuje bolnicama da pozovu umirovljeno medicinsko osoblje i studente medicine da pomognu ako bude potrebno.

9:00 - Novi Zeland je u subotu objavio najstrože mjere granične kontrole za zaštitu od koronavirusa te će svi putnici koji dolaze u Novi Zeland, uključujući i novozelandske državljane morati, od nedjelje, 14 dana u samoizolaciju, dok je Saudijska Arabija ukinula sve međunarodne letove.

Novozelandska premijerka Jacinda Ardern je kazala kako su ekstremne mjere potrebne kako bi se spriječilo rapidno širenje virusa, prenijela je britanska agencija Reuters.

"Uz Izrael i manji broj pacifičkih otočnih država koje su efektivno zatvorile granicu, ova odluka znači da će Novi Zeland imati najsveobuhvatnije i najstrože granične restrikcije na svijetu", kazala je Ardern.

Video: Znanstvenik Ivan Đikić o pandemiji i situaciji s koronavirusom

Samo šest slučajeva zaraze koronavirusom potvrđeno je na Novom Zelandu, a niti jedna osoba nije umrla, ali Ardern kaže da će broj zaraženih neizbježno rasti.

"Zato, na kraju krajeva, moramo ići jako i moramo početi rano. Moramo učiniti sve što možemo da zaštitimo zdravlje Novozelanđana", kazala je novinarima.

Stanovnici malih južnopacifičkih otočnih država, na kojima nisu potvrđeni slučajevi zaraze, izuzeti su iz navedenih mjera, kazala je Ardern.

Novi Zeland će, kako bi zaštitio te države od koronavirusa, zabraniti osobama koje su putovale u druge zemlje da putuju u navedene otočne zemlje iduća dva tjedna te osobe koje imaju simptome ili su bile u kontaktu sa zaraženima neće tamo moći putovati.

Restrikcije prvotno vrijede do kraja ožujka.

Ardern je također apelirala na Novozelanđane da razmisle trebaju li putovati u druge zemlje, što je učinila i Australija u petak.

Novozelandska vlada također je zatražila sve kruzere da ostanu u zemlji do kraja lipnja.

Air New Zealand je u petak ponudio putnicima povrat uplata ili kupon u trajanju od 12 mjeseci u vrijednosti postojećih karata.

Broj zaraženih koronavirusom porastao je u subotu na 203 u Australiji, a šest novih slučajeva su osobe koje su nedavno putovale izvan zemlje.

Do sada su umrle tri osobe u Australiji, a od ponedjeljka su zabranjena okupljanja više od 500 ljudi "koja nisu nužna", dok je premijer Scott Morrison otkazao dolazak na ragbi utakmicu u subotu, nakon što je utvrđeno da ministar unutarnjih poslova Peter Dutton ima koronavirus.

Dutton je bio na sjednici vlade u utorak, na kojoj je sudjelovao i Morrison, ali je australski glavni medicinski dužnosnik Brendan Mruphy rekao u subotu da je "ekstremno nevjerojatno" da je Dutton zarazio druge osobe na sastanku.

Kći američkog predsjednika Trumpa Ivanka Trump i američki državni odvjetnik William Barr, koji su se susreli s Duttonom u Washingtonu 6. ožujka, odlučili su raditi od kuće u petak. Saudijska Arabija suspendirala međunarodne letove na dva tjedna

Saudijska Arabija suspendirala je sve međunarodne letove na dva tjedna, a odluka stupa na snagu u nedjelju, objavila je državna novinska agencija SPA u subotu. Period će biti smatran izvanrednim službenim godišnjim odmorom za građane i rezidente koji se ne mogu vratiti zbog suspenzije letova i za one koji idu u karantenu nakon povratka u Kraljevinu, kazao je dužnosnik ministarstva unutarnjih poslova, a prenosi SPA.

Do sada je u Saudijskoj Arabiji zabilježeno 86 slučajeva zaraze koronavirusom.

8:12 - Još šest osoba zaraženo je koronavirusom u Srbiji. Sada je ukupan broj 41.

8:10 - U Francuskoj je evidentirano 800 novih slučajeva.

8:00 - Južna Koreja u subotu je drugi dan zaredom izvijestila o više slučajeva izlječenja od koronavirusa nego novih slučajeva zaraze što ukazuje na silazni trend i budi nadu da se usporava najveća azijska epidemija izvan Kine.

Korejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti zabilježio je u subotu 107 novih slučajeva zaraze koronavirusom u usporedbi sa 110 dan ranije.

Ukupni broj zaraženih u zemlji, u kojoj je prvi slučaj potvrđen 20. siječnja, je 8086. Iz bolnica su u subotu otpuštena 204 pacijenta koji su bili izolirani i na liječenju.

Drugi dan zaredom broj osoba koje su se oporavile od bolesti premašio je nove slučajeve. U Južnoj Koreji bilježi se kontinuirani silazni trend u broju novih slučajeva što budi nade u četvrtoj najvećoj azijskoj ekonomiji.

Dužnosnici ipak upozoravaju na oprez zbog stalnog izbijanja novih žarišta zaraze u Seulu i drugim većim središtima. "Vikend je i razumijemo da ste frustrirani no molim vas da ostanete u svojim domovima i izbjegavate kontakte s drugim ljudima koliko je god moguće", kazao je dužnosnik ministarstva zdravstva.

Video: Kako pravilno oprati ruke i zaštititi se od virusne i bakterijske infekcije?

Od najnovijih 107 slučajeva, 62 je iz grada Daegua u kojemu je epidemija izbila u kršćanskoj sekti.

6:19 - Kina je u subotu izvijestila o samo 11 novozaraženih novim koronavirusom, ali prvi put od početka epidemije većina su osobe koje su došle iz inozemstva. Među jedanaest novooboljelih četvero je zabilježeno u gradu Wuhanu, epicentru Covida 19, gdje se virus pojavio krajem 2019., objavilo je ministarstvo zdravstva.

To je najmanji broj od početka vođenja evidencije u siječnju.

Ostalih sedmero - četvero u Šangaju, dvoje u pokrajini Gansu i jedna u Pekingu - došli su iz inozemstva. Ne navodi se iz kojih su zemalja. Kina sada ima ukupno 95 "uvezenih" slučajeva, kako ih zove.

Premda je epidemija "praktično zaustavljena" u zemlji, kako je rekao predsjednik Xi Jinping, sanitarne vlasti su i dalje oprezne zbog dolaska zaraženih putnika, napose iz Irana, Južne Koreje, Italije i Sjedinjenih Država.

Video: Poboljšana kvaliteta zraka u sjevernoj Italiji zbog mjera za koronavirus

Pekinške gradske vlast su tako ovog tjedna objavile da će svi koji dolaze u grad iz drugih zemalja obavezno morati biti u karanteni 14 dana. Ministarstvo zdravstva je u subotu izvijestilo i o još 13 umrlih (lagan porast u odnosu na sedmero dan ranije), pa se njihov ukupan broj u kontinentalnoj Kini (osim Hong Konga i Makaa) penje na 3.189.

U zemlji je dosad 80.824 zaraženih. No više od 65.000, što je više od 80 posto, izliječeno je i napustili su bolnicu. Lagano poboljšanje utvrđeno zadnjih tjedana potaknulo je vlasti da ublaže ograničenja na putovanja za 56 milijuna stanovnika pokrajine Hubeja, koje je Wuhan upravno središte.

6:15 - Bivši NATO-ov glavni tajnik Javier Solana primljen je u bolnicu pošto je na testu bio pozitivan na koronavirus, rekao je izvor za Reuters, dodajući da mu se zdravstveno stanje popravlja i da je iz opreza na promatranju.

List ABC je u petak prvi objavio da je Solana u srijedu hospitaliziran u Madridu zbog koronavirusa.

Solana (77) je od 1995. do 1999. obnašao dužnost NATO-ova glavnog tajnika, od 1999. do 2009. bio je Visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku a od 1992. do 1995. španjolski ministar vanjskih poslova u vladi Felipea Gonzaleza.

6:10 - Afrika je još uglavnom pošteđena epidemije koronavirusa koji se širi u ostatku planeta, ali strahuje od najgoreg dok nastoji zaustaviti njezino širenje izolirajući slučajeve "uvezene" iz Azije i iz Europe. Gotovo 200 zaraženih virusom službeno je evidentirano u petak u 14 zemalja Afrike južno od Sahare, objavile su nacionalne vlasti, a u Sudanu je zabilježen prvi smrtni ishod.

Južnoafrička Republika je s 24 zaražena - svi su doputovali iz Europe - najteže stradala na kontinentu.

Ovi brojčani podatci ne čine se tako ozbiljni s obzirom na 135.000 zaraženih i više od 5.000 umrlih u svijetu otkako se u prosincu virus pojavio u Kini. No novi koronavirus počeo se polako širiti u svim dijelovima Afrike. U zadnja 24 sata prvi slučajevi bolesti prijavljeni su u Gabonu, Gani, Gvineji, Keniji, Etiopiji i Sudanu.

Afrički čelnici su od početka pandemije upozoravali da ni njihove zemlje neće biti pošteđene. Epidemija Covida 19 zabrinjava kontinent zbog slabosti zdravstvenih sustava.

Gotovo svi slučajevi zaraze zasad su "uvezeni" iz Europe, objavio je Južnoafrički institut za zarazne bolesti (NICD).

Napori vlasti usredotočeni su zato na sprječavanje lokalnih zaraza od tih pacijenata. Južni Sudan je do drukčije odluke zabranio sve letove iz najteže stradalih zemalja. Gabon je pak zabranio ulazak na svoj teritorij putnicima iz Kine, Južne Koreje i Italije.

Međunarodni stručnjaci misle da su afričke zemlje izvukle pouku iz nedavne epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongu i u Gvineji te su danas bolje pripremljene za Covid 19.

U Nigeriji i u Kamerunu prijavljena su dva autohtona slučaja zaraze. U Burkini Faso potvrđen je u petak treći slučaj zaraze, svi skupovi i događaji otkazani su do kraja travnja.

"Sada nam je najvažnije zaustaviti virus", rekao je za France Presse Richard Friedland, ravnatelj Netcarea, najveće mreže privatnih klinika u Južnoafričkoj Republici.

"Ako ne uspijemo u tome, imat ćemo istu situaciju kao u Italiji", dodao je izrazivši strah od širenja virusa u siromašnim četvrtima gdje je teško provesti izolaciju. "Posljedice bi mogle biti katastrofalne" za Afriku, upozorio je.

6:05 - Rusija je u petak priopćila da od ponedjeljka smanjuje broj svojih zrakoplovnih linija s Europskom unijom kako bi zaustavila širenje pandemije novog koronavirusa.

Ograničenja se uvode kako bi se "zajamčila sigurnost zemlje, zaštitilo zdravlje stanovnika i spriječilo širenje zaraze koju u Rusiji uzrokuje novi koronavirus", navodi se u priopćenju ruskih sanitarnih vlasti.

"Odlučeno je privremeno ograničiti zračni prijevoz putnika" od 16. ožujka u ponoć po moskovskom vremenu (22.00 sati po srednjoeuropskom), dodaje isti izvor.

Te se mjere primjenjuju na letove "s teritorija Ruske Federacije na teritorij zemalja Europske unije i obratno", dodaju sanitarne vlasti ne navodeći druge pojedinosti.

Zračni promet s Norveškom i sa Švicarskom obuhvaćen je tim ograničenjima.

No letovi između glavnih gradova zemalja EU-a i Moskve izuzeti su iz tih mjera, kao i letovi između Moskve, Osla i Ženeve, dodaje isti izvor, ne dajući obrazloženje.

Ruske novinske agencije ističu da se zračni promet između Moskve i Ujedinjenog Kraljevstva neće mijenjati.

Rusija je zabilježila 45 slučajeva zaraze novim koronavirusom, ali nijedan smrtni slučaj, pokazuju službeni podatci objavljeni u petak. Rusija je već zatvorila granicu s Kinom i ograničila dolaske iz Irana i Južne Koreje ne bi li spriječila širenje virusa.

6:00 - Srbija je u petak odlučila privremeno zabraniti ulaz stranim državljanima iz Rumunjske, te u cilju zaustavljanja širenja zaraze koronavirusom ograničila cestovni tranzitni prijevoz tereta kroz zemlju na maksimalno 12 sati.

