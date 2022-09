Upozorenje iz Njemačke: Ako se Sjeverni tok 1 ubrzo ne sanira, mogao bi ostati zauvijek neupotrebljiv

Raste strah da bi plinovod Sjeverni tok 1 mogao ostati neupotrebljiv nakon što je ranije ovaj tjedan na više mjesta oštećen. Ako se ubrzo ne sanira curenje plina iz dvije cijevi, velike količine slane vode ući će u njih i uzrokovati koroziju, upozoravaju iz njemačke Vlade.

Seizmolozi su u utorak prijavili eksplozije u Baltičko moru, a ubrzo nakon otkriveno je curenje na plinovodima Sjeverni tok 1 i 2, kojim se prirodni plin prenosi iz Rusije u Njemačku. Iako Rusija trenutno ne šalje plin Europi, značajno oštećenje znači da, čak i kada bi postojala politička volja, možda uopće neće biti moguće poslati plin iz Rusije u Europu, piše Sky News.

Podvodne eksplozije zabilježile je Švedska pomorska uprava. Prva "velika emisija energije" magnitude 1,9 zabilježena je noću s nedjelje na ponedjeljak u 02.03 po mjesnom vremenu jugoistočno od danskog otoka Bornholma, a druga magnitude 2,3 u 19.04 u ponedjeljak navečer na sjeveroistoku otoka, rekao je za agenciju AFP Peter Schmidt iz Švedske nacionalne seizmografske mreže. "Tumačimo da su eksplozije najvjerojatnije izazvane nekim oblikom detonacije", rekao je.

"To je velika eksplozija. Teško se oteti dojmu da je to učinio netko tko je znao što radi", rekla je za AFP ravnateljica Norsara Anne Strømmen Lycke. "S oslobađanjem tako velike energije, ne može biti drugo nego eksplozija koja je to izazvala", rekao je Schmidt.



U ponedjeljak su danske vlasti zatražile od brodova da se klone radijusa od pet nautičkih milja jugoistočno od Bornholma nakon što je istjecanje plina iz nepostojećeg plinovoda Sjeverni tok 2 iscurilo u Baltičko more. Kasnije istog dana, operater plinovoda Sjeverni tok 1, koji je radio smanjenim kapacitetom od sredine lipnja prije potpunog zatvaranja u kolovozu, također je otkrio pad tlaka na obje linije plinovoda Sjeverni tok 1.

