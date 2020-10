Unatoč teškoj bolesti i dalje se smije: Pomozite Mariju da ode na liječenje u Frankfurt

Zagrepčanin Mario Puškarić bori se s teškom bolešću zbog koje je ostao potpuno nepokretan. Njegova obitelj došla je do bolnice u Frankfurtu koja provodi program liječenja koji ne jamči da će Mario ustati, ali je posljednja nada za njegov povratak u kolica, samostalno hranjenje i minimalne aktivnosti za sudjelovanje u svakodnevnom životu. No postupak koji bi pomogao je vrlo skup pa obitelj moli za pomoć sve koji su u mogućnosti. Za program u Frankfurtu potrebno im je 80.688 eura i svaka uplata bila bi od velike pomoći.

''Ovo je Mario, moj brat. Odrastao je kao vedar i zdrav dječak pun entuzijazma i planova za budućnost, sve dok ga u dobi od 17 godina nije snašla dijagnoza multiple skleroze. Treninge nogometa i druženje s prijateljima zamijenio je šepanjem u četiri zida pa kolicima, a naposljetku i krevetom iz kojeg ne može ustati.

Dijagnoza mu je službeno potvrđena tek tri godine kasnije. Primio je terapiju citostaticima, inače onkološkim lijekom koji potiskuje imunitet kako bi se usporio tijek bolesti, a bio je i kandidat za liječenje matičnim stanicama, no kako mu se stanje pogoršalo u dobi od samo 24 godine, terapije su prekinute te je tri godine proveo bez ikakve terapije. To je nažalost rezultiralo daljnjim pogoršanjem njegove bolesti pa do 28 godine više nije mogao sjediti ni u kolicima, kao ni samostalno obavljati nuždu, higijenu i sve one minimalne a tako važne stvari te je ostavljen na 24 satnu brigu naše majke.

Zbog slabog imuniteta i radikalnog propadanja mišića te stanja, liječnici su odbili davati mu drugu terapiju u strahu da ga to ne ubije. To je nas kao obitelj natjeralo da potražimo druga rješenja izvan hrvatskog zdravstvenog sustava, kako bismo mu pružili barem malo nade te mu olakšali život.

Tko poznaje Marija zna da je on nevjerojatan - i 15 godina nakon dijagnoze te potpuno nepokretan i ovisan o tuđoj pomoći on se i dalje smije te širi radost i ohrabruje nas umjesto da to očekuje od drugih. Ipak, ono što ga najviše muči kao ponosnog mladića je to sto ga drugi moraju hraniti, presvlačiti, prati... Nismo naivni, kao ni on te znamo da nema mogućnosti da se Mariju povrati zdravlje. No, postoje opcije koje mu mogu barem malo popraviti stanje, a njemu i nama bi značile sve - jer jedino što mu danas možemo dati je naša ljubav.

Kako smo iscrpili sve mogućnosti našeg zdravstva, raznim konzultacijama i istraživanjima smo došli do bolnice u Frankfurtu koja nam nudi upravo to. Riječ je o programu s matičnim stanicama, koji traje 40 dana a košta 80.688 eura. On ne jamči da će Mario ustati, no posljednja nam je nada za njegov povratak u kolica, samostalno hranjenje i minimalne aktivnosti za sudjelovanje u svakodnevnom životu.

Ne želimo izgubiti tu nadu niti ne želimo izgubiti Marija - on je naš brat, sin, prijatelj, netko tko je unatoč svim preprekama pun želje za životom i stvaranjem novih uspomena. Svjesni smo težine današnjeg života, no i dobrote u srcima ljudi te želje da se pomogne onim potrebitima. Molimo vas da nam pomognete u akciji prikupljanja sredstava za njegovo liječenje, koje si nažalost sami ne možemo priuštiti. Svaka, pa i ona najmanja pomoć je dobrodošla'', zamolila je Marina Puškarić, Marijeva sestra, pišu Vijesti.hr.