Unatoč peticiji, Thompson će pjevati u Poreču

Brojnim polemikama, ali i peticiji građana Poreča unatoč, Marko Perković Thompson održat će svoja dva rasprodana koncerta ovog vikenda u Poreču; i to u subotu 10. siječnja te odmah dan poslije, u nedjelju. Karte su rasprodane daleko prije nedavno održanog koncerta u zagrebačkoj Areni gdje je izvođač ponovio sporne poruke, od pozdrava ZDS, do poziva na smjenu vodstva grada u kojem je nastupao, što nije izazvalo reakciju publike kakvu je očekivao. Koju će koreografiju pripremiti za Poreč, tek će se vidjeti. Tamošnja vlast, čiji je gradonačelnik ujedno i predsjednik IDS-a Loris Peršurić, kako su već prije kazali, nisu skloni zabranama, pa, iako službeno Grad još nije odgovorio na predanu im inicijativu građana da se koncerti otkažu, vjerojatno neće udovoljiti tom zahtjevu koji bi Grad doveo i u poziciju plaćanja određenih odšteta.

Peticiju je potpisalo 1198 građanki i građana iz svih krajeva Istre i Hrvatske, od čega 270 iz Poreča, a peticija je pokrenuta 10. prosinca putem internetske platforme, odmah nakon što je najavljen Thompsonov koncert u sportskoj dvorani Žatika, prostoru u vlasništvu Grada Poreča, kazala je Sniježana Matejčić, umirovljena novinarka i pokretačica inicijative.

– U popratnom pismu, uz peticiju, od gradonačelnika tražimo i da u zakonski predviđenom roku objavi prvi kontakt dopis na temelju kojega su ugovoreni koncerti. Naime, ne želimo da se u gradu ističu simboli koji pljuju po žrtvama antifašističkog rata i da se održavaju koncerti koji inspiriraju na navlačenje fantomki i nasilje. Naše je djelovanje motivirano željom da se stane u obranu Ustava Republike Hrvatske i poštivanja zakona, što se redom na koncertima spomenutog krši, a organi vlasti ne reagiraju ili to čine mlako i neuvjerljivo. Koncertu Thompsona nije mjesto u Poreču, odnosno nigdje u Republici Hrvatskoj, koja je utemeljena na vrijednostima antifašizma i poštivanja prava svih ljudi – navodi se, među ostalim u peticiji zbog koje je S. Matejčić dobila i nekoliko prijetećih pisama i poruka koja je predala gradonačelniku uz potpise peticije.