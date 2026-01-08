Naši Portali
DVA KONCERTA

Unatoč peticiji, Thompson će pjevati u Poreču

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/3
Autor
Snježana Bičak
08.01.2026.
u 07:11

Izvođač je rasprodao čak dva termina za koncerte ovaj vikend za koji 1198 građana koji su potpisali peticiju smatra da se ne smije održati

Brojnim polemikama, ali i peticiji građana Poreča unatoč, Marko Perković Thompson održat će svoja dva rasprodana koncerta ovog vikenda u Poreču; i to u subotu 10. siječnja te odmah dan poslije, u nedjelju. Karte su rasprodane daleko prije nedavno održanog koncerta u zagrebačkoj Areni gdje je izvođač ponovio sporne poruke, od pozdrava ZDS, do poziva na smjenu vodstva grada u kojem je nastupao, što nije izazvalo reakciju publike kakvu je očekivao. Koju će koreografiju pripremiti za Poreč, tek će se vidjeti. Tamošnja vlast, čiji je gradonačelnik ujedno i predsjednik IDS-a Loris Peršurić, kako su već prije kazali, nisu skloni zabranama, pa, iako službeno Grad još nije odgovorio na predanu im inicijativu građana da se koncerti otkažu, vjerojatno neće udovoljiti tom zahtjevu koji bi Grad doveo i u poziciju plaćanja određenih odšteta.

Peticiju je potpisalo 1198 građanki i građana iz svih krajeva Istre i Hrvatske, od čega 270 iz Poreča, a peticija je pokrenuta 10. prosinca putem internetske platforme, odmah nakon što je najavljen Thompsonov koncert u sportskoj dvorani Žatika, prostoru u vlasništvu Grada Poreča, kazala je Sniježana Matejčić, umirovljena novinarka i pokretačica inicijative.

– U popratnom pismu, uz peticiju, od gradonačelnika tražimo i da u zakonski predviđenom roku objavi prvi kontakt dopis na temelju kojega su ugovoreni koncerti. Naime, ne želimo da se u gradu ističu simboli koji pljuju po žrtvama antifašističkog rata i da se održavaju koncerti koji inspiriraju na navlačenje fantomki i nasilje. Naše je djelovanje motivirano željom da se stane u obranu Ustava Republike Hrvatske i poštivanja zakona, što se redom na koncertima spomenutog krši, a organi vlasti ne reagiraju ili to čine mlako i neuvjerljivo. Koncertu Thompsona nije mjesto u Poreču, odnosno nigdje u Republici Hrvatskoj, koja je utemeljena na vrijednostima antifašizma i poštivanja prava svih ljudi – navodi se, među ostalim u peticiji zbog koje je S. Matejčić dobila i nekoliko prijetećih pisama i poruka koja je predala gradonačelniku uz potpise peticije. 
Inspekcija pregledavala torbe dostavljača hrane: Mnogi pali na testu higijene, objavili i fotografije

Ključne riječi
koncert peticija Poreč Thompson Loris Peršurić

Komentara 4

Pogledaj Sve
TO
Torabora19
07:32 08.01.2026.

Čak 1100 potpisa skupili u cijeloj Hrvatskoj u roku mjesec dana i to uz podršku svih medija i tisuću i jedne soroš udruge 🤣🤣🤣🤣🤣.....puknuće mi trbušnjaci od smijeha

Avatar za.desno.mir.MP
za.desno.mir.MP
07:49 08.01.2026.

Komedija. 1100 potpisa i to na internetu. Da su stavili štand na rivi u Poreču, bilo bi 11 potpisa. The resistance is futile. Osim toga, u hrvatskom Ustavu nigdje nije spomenut antifašizam kao svjetonazor na kojem se temelji ova država, to je notorna činjenica koju može provjeriti svatko. U cijelom tekstu Ustava, riječ "antifašizam" spominje se ravno 1 (JEDAN) put i to samo kao dio naziva institucije ZAVNOH, koji se spominje samo kao jedna od ukupno 16 povijesnih izvorišnih osnova hrvatske državnosti, od knezova iz 7. stoljeća, pa do Domovinskog rata. Tvrditi na temelju toga da hrvatski Ustav definira Hrvatsku kao državu koja "počiva na antifašizmu" je notorna laž i zlonamjerna interpretacija. No, od filostaljinista ne treba drugo ni očekivati. Gubljenje "povijesne" uloge KPH-SKH-SDP loze u stvaranju hrvatske države, za njih je noćna mora.

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
07:42 08.01.2026.

Eto ti ljevice u Hrvatskoj, jos ni krmelje izvadili nisu a vec 41’ 45 zds fasizam,ustaski pozdrav!!

