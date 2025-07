Unatoč najavama, onkološki centar u Zaboku još nema sklopljen ugovor s državom: Omogućite oboljelima od raka liječenje u UPMC centru na uputnicu

Struktura izravnih stranih ulaganja u Hrvatskoj i dalje nije optimalna, pri čemu dominiraju ulaganja u sektore nerazmjenjivih dobara poput financijskog i trgovine na malo i veliko, kao i ulaganja u nekretnine. Hrvatska je od 1993. privukla više od 40 milijardi eura izravnih stranih ulaganja. No, stručnjaci upozoravaju da njihova struktura i dalje nije optimalna, budući da dominiraju “zadržane dobiti”, a u manjoj mjeri vlasnička ulaganja, u vidu “greenfield” investicija.

Istraživačka institucija

Jedna takva, poželjna investicija u proljeće ove godine krenula je s realizacijom u Zaboku. Riječ je o novom onkološkom centru u sklopu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana - UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska. Tijekom 2024., američki državni tajnik Xavier Becerra, jedan je od najviših američkih dužnosnika koji su posjetili Hrvatsku od njene samostalnosti, istaknuo je da je ova investicija iznimno važna za sve onkološke bolesnike, predstavlja transfer američkog “know how” te da projekt simbolizira snažno partnerstvo između SAD-a i Hrvatske. UPMC Hillman Cancer Centar - Hrvatska jedina je američka investicija u europsko zdravstvo u aktualnom Trumpovom mandatu. To nije samo klinički centar - to je globalna istraživačka institucija. Iz njihovih laboratorija potekla su ključna otkrića u imunoterapiji i transplantacijskoj kirurgiji. Suradnjom s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Pittsburghu, znanstvena otkrića se brzo prenose u praksu - kao što je najnovije otkriće objavljeno 2025. u časopisu Cancer Discovery, koje identificira novi okidač smrtonosnog karcinoma jajnika.

Prilikom otvaranja u ožujku ove godine rečeno je kako bi pacijentima uskoro usluge centra trebale biti dostupne preko uputnica. To se, nažalost, još nije dogodilo, a brojni pacijenti apeliraju na nadležne da im što prije omoguće liječenje u UPMC onkološkom centru putem uputnica HZZO-a. Sličan apel uputio je i Željko Kolar, župan Krapinsko zagorske županije te devet braniteljskih udruga Krapinsko-zagorske županije, ali i najutjecajnije hrvatske zajednice u SAD-u - National Federation of Croatian Americans Cultural Foundation i Hrvatska bratska zajednica. Za uspostavu suradnje HZZO-a s UPMC-om snažno se zalažu i pacijentske udruge. Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, Ured za zdravstvenu diplomaciju iz Bruxellesa, P.I.N.K. - life te Međunarodno vijeće povjerenika za prava pacijenata (ICPO), uputili su javne pozive Vladi RH da se omogući refundacija usluga u akreditiranim privatnim ustanovama, kao što je slučaj u razvijenim EU zemljama. Naglašavaju da je trenutačni sustav diskriminatoran jer pristup najnaprednijim metodama liječenja imaju isključivo imućniji pacijenti. Iako su cijene zdravstvenih usluga višekratno niže nego u SAD-u, za one koji ih sami plaćaju, to što ova bolnica nema ugovor s HZZO-om za mnoge pacijente znači i nemogućnost liječenja prema najvišim svjetskim standardima.

Centar nudi sveobuhvatnu i personaliziranu skrb u okviru sustavnog antineoplastičkog liječenja koja kombinira najsuvremeniji terapijski pristup, uključujući kemoterapiju, imunoterapiju, ciljanu terapiju i hormonsku terapiju, sve temeljeno na najnovijim medicinskim dokazima. Raspolaže najsuvremenijom opremom, uključujući naprednu PET/CT dijagnostiku, radijacijsku i internističku onkologiju, a u suradnji s partnerskim institucijama i platforme za cjelogenomsko sekvenciranje, genetičko sekvenciranje tumora te “tekuću biopsiju”, neinvazivno testiranje iz krvi kojim se omogućava detekcija cirkulirajuće tumorske DNK i RNK, te njihovo genetičko sekvenciranje što je ključno za planiranje ciljane terapije.

Čekati ili platiti

Onkološki pacijenti u Hrvatskoj suočeni su s izborom između čekanja i plaćanja. Suradnja javnog i privatnog zdravstva više nije pitanje luksuza, nego funkcionalnosti sustava, a UPMC Hillman Cancer Center donosi Hrvatskoj priliku da bude rame uz rame s najboljima u svijetu.

Investicija je u svojoj prvoj fazi premašila 25 milijuna dolara i u cijelosti dolazi iz SAD-a. UPMC kao neprofitna institucija konstantno reinvestira u ljude i nove tehnologije tako da se može pretpostaviti da bi se ova investicija kroz narednih nekoliko godina mogla i udvostručiti.

Dolaskom UPMC-a i američkog kapitala u Hrvatsku, hrvatsko zdravstvo se snažno globalno pozicionira, stvaraju se preduvjeti za povratak vrhunskih stručnjaka u Hrvatsku, motivira se mlade liječnike da ostaju raditi i živjeti u Hrvatskoj. To što je UPMC osnivački partner globalne inicijative pokrenute na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, usmjerene na poboljšanje skrbi za oboljele od raka u urbanim sredinama diljem svijeta, dodatno potvrđuje koliko je ovaj projekt značajan. Do dolaska ovog centra u Zabok, Krapinsko-zagorska županija bila je jedina županija u Hrvatskoj u kojoj se onkološki pacijenti nisu imali gdje liječiti. Broj onkoloških bolesnika u Hrvatskoj raste, liste čekanja za dijagnostiku i liječenje su preduge, kapaciteti javnih bolnica prenapregnuti, a primjer pacijentice kojoj je predložena terapija - iako je uzorak tumorskog tkiva greškom bio uništen - samo dodatno narušavaju povjerenje u sustav. U onkologiji je od vitalnog značaja suradnja između javnog i privatnog sektora jer vrijeme obično znači - život.