Umjeren potres u BiH nedaleko od Zenice: 'Jako je zatreslo'

Potres od 3,5 stupnjeva zabiilježen je malo iza 8:30 sati u BiH nedaleko od Zenice, na oko 19 kilometara. Epicentar potresa je smješten na oko 16 kilometara od grada Zavidovići, koje broji nešto više od 14 tisuća stanovnika.

EMSC je zabilježio brojne komentare građana, a najviše ih komentira kako je jako zatreslo, ali nije dugo trajalo. 'Kratko, ali snažno', 'Jako je zatreslo', 'Naglo, ali kratko, 'Dobro je zatreslo'.

