Ulična drama: Pokušao opljačkati turista pa brzo požalio

Snimka kineskog turista kako u Barceloni savladava muškarca koji mu je pokušao ukrasti fotoaparat postala je viralna nakon što ju je korisnici X-a podijelili na mreži, prenosi Times of India. Na snimci je jasno vidljivo kako Kinez, koji se nalazio u Barceloni, guši lopova objema rukama dok mu se ovaj očigledno pokušava izvući. Svjedoci incidenta tvrde da je lopov tijekom borbe zapomagao i pozivao prolaznike da mu pomognu, no kineski turist nije popuštao.

🇨🇳 🇪🇸 A foreign thief in Barcelona tried to steal a Chinese photographer's camera.



In the spirit of cultural exchange, he showed him a Chinese martial arts trick until the police arrived to take him away. pic.twitter.com/bpjs4qnxD9