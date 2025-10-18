Ulaz na Plitvička jezera samo 10 eura

Nacionalni park Plitvička jezera u povodu 46 godina od uvrštenja na UNESCO-ovu listu svjetske baštine posjetiteljima u tjednu od 25. listopada do 2. studenoga nudi ulaznice po prepolovljenim cijenama u odnosu na ostatak listopada. Odrasli posjetitelji, koji su ljetos jednodnevnu kartu plaćali 40 eura, ovih dana ulaznicu plaćaju 23, a u spomenutom tjednu cijena će biti deset eura. Slični omjeri vrijede i za druge skupine pa će tako, recimo, studenti i djeca tijekom zadnjeg tjedna u listopadu plaćati ulaznice po šest i četiri eura.

Iste cijene vrijede i za grupne posjete. Akcijske cijene od 25. listopada do 2. studenoga goste čekaju i u ugostiteljskim objektima, u hotelima i restoranima zahvaljujući posebnoj ponudi, a u gastroobjektima uz jezera linearno su snižene 15 posto. Plitvički domaćini računaju da će promotivne cijene privući dodatne posjetitelje iako gužvi kakve su proteklih godina, nakon što je ulaz osjetno poskupio, vladale tijekom tjedana sa sniženim cijenama više nema. – Cijene ulaznica nisu se mijenjale već nekoliko godina, a odlučeno je da poskupljenja neće biti ni u 2026. – kazao je ravnatelj Javne ustanove NP Plitvička jezera Tomislav Kovačević. Ova godina na Plitvicama protječe s istim brojem posjetitelja kao i prošla.