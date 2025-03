Ukrajinski vojnici opisali povlačenje iz Kurska: 'Nekoliko puta zamalo smo poginuli. Dronovi su neprestano u zraku'

Ukrajinski vojnici koji se bore u ruskoj regiji Kursk opisali su horor scene dok su se povlačili s prve linije bojišnice. BBC je dobio opsežne izvještaje od ukrajinskih vojnika, koji opisuju "katastrofalno" povlačenje usred teške vatre, uništene kolone vojne opreme i stalne napade roja ruskih dronova. Vojnici, koji su komunicirali putem društvenih mreža, dobili su pseudonime radi zaštite identiteta. Neki su gubitak Sudže opisali kao "kolaps". Ukrajinska ograničenja putovanja na prvu liniju znače da nije moguće dobiti potpunu sliku situacije. No, BBC je prikupio informacije od je pet ukrajinskih vojnika koji su opisali što se dogodilo.

Volodimir: 'Dronovi non-stop'

9. ožujka, "Volodimir" je putem Telegrama obavijestio BBC o situaciji u Sudži. Opisao je atmosferu panike i raspada fronte, dok su ukrajinske snage pokušavale evakuirati područje. Kolone vojnika i opreme bile su izložene napadima ruskih dronova, što je kretanje činilo nemogućim.

Volodimir je istaknuo dramatičnu promjenu sigurnosne situacije. Cesta koja je prije mjesec dana bila relativno sigurna, sada je bila pod konstantnom prijetnjom neprijateljske vatre. "Dronovi su sveprisutni - možete vidjeti dva do tri u minuti. To je intenzivno," napomenuo je.

"Naša cjelokupna logistika ovisi o autocesti Sudža-Sumy. Iako se očekivalo da će Rusi pokušati prekinuti tu vezu, naše zapovjedništvo je ipak bilo zatečeno," dodao je Volodimir. U trenutku izvještavanja, neposredno prije ruskog ponovnog zauzimanja Sudže, ukrajinske snage našle su se okružene s tri strane, suočene s teškom situacijom.

Maksim: Ostaci vozila posvuda po cestama

Do 11. ožujka, ukrajinske su se snage uporno borile kako bi spriječile prekid ključne prometnice, prema izvješćima "Maksima" na Telegramu. "Nedavno smo primili zapovijed za organizirano povlačenje s obrambenih položaja," izjavio je, napominjući da je Rusija mobilizirala znatne snage za ponovnu okupaciju grada, "uključujući značajan kontingent sjevernokorejskih vojnika."

Vojni analitičari procjenjuju da je Rusija okupila oko 70.000 vojnika za ofenzivu na Kursk, od čega je približno 12.000 sjevernokorejskih boraca. Rusija je na bojišnicu poslala i svoje elitne jedinice za upravljanje dronovima, koristeći kamikaze i FPV (first-person-view) bespilotne letjelice s ciljem "preuzimanja kontrole nad glavnim opskrbnim pravcima."

To je uključivalo i dronove povezane s operaterima putem optičkih vlakana, koje je gotovo nemoguće ometati elektroničkim protumjerama. Maksim je istaknuo da je kao posljedica toga "neprijatelj uspješno uništio desetke jedinica opreme," dok su olupine "zakrčile vitalne opskrbne rute."

Anton: Katastrofa povlačenja

"Anton" je situaciju 11. ožujka opisao kao "katastrofalnu". BBC je razgovarao s još jednim vojnikom koji je služio u stožeru na fronti u Kursku. Ovaj je vojnik naglasio štetu koju su nanijeli ruski dronovi. "Izgubili smo prednost u dronovima koju smo nekad imali," izjavio je, dodajući da Rusija sada ima bolju preciznost u zračnim napadima i veći broj vojnika.

Anton je izvijestio o prekidu opskrbnih linija. "Logistika je u kolapsu – nemoguće je organizirano dostaviti oružje, streljivo, hranu i vodu." Uspjevši noću pješice napustiti Sudžu, Anton je rekao: "Nekoliko puta zamalo smo poginuli. Dronovi su neprestano u zraku."

Vojnik je predvidio gubitak ukrajinskog uporišta u Kursku, zaključivši da "s vojnog gledišta, Kursk više nije strateški važan. Nema smisla zadržavati ga." Zapadni dužnosnici procjenjuju da je u ukrajinskoj ofenzivi u Kursku sudjelovalo oko 12.000 vojnika, među njima neki od najbolje obučenih, opremljenih zapadnim oružjem, uključujući tenkove i oklopna vozila. Ruski blogeri objavili su snimke koje navodno prikazuju uništenje ili zarobljavanje dijela te opreme. Rusija je 13. ožujka izjavila da je situacija u Kursku "potpuno pod našom kontrolom" te da je Ukrajina "napustila" većinu svoje opreme.

Dmitro: Na korak od smrti

U objavama na društvenim mrežama između 11. i 12. ožujka, vojnik "Dmitro" opisao je povlačenje s bojišnice kao "prizor iz horor filma". "Prometnice su zakrčene stotinama uništenih vozila - od osobnih automobila do oklopnih vozila i terenaca. Posvuda su ranjeni i poginuli," izvijestio je. Dodao je kako su vozila često bila meta višestrukih napada dronovima.

Dmitro je podijelio i vlastito dramatično iskustvo bijega. Kada se vozilo u kojem se nalazio zaglavilo, on i suborci pokušali su ga osloboditi. U tom trenutku, dron ih je napao, promašivši vozilo, ali ranivši jednog od njegovih suboraca. Bili su prisiljeni skrivati se u šumi dva sata prije spašavanja.

Prema Dmitrovim riječima, mnogi Ukrajinci su bježali pješice, "prelazeći i do 20 kilometara". Situacija je, kako je naglasio, eskalirala "od teške i kritične do katastrofalne". U kasnijoj poruci od 14. ožujka, Dmitro je zaključio: "Sve je gotovo u regiji Kursk... operacija je propala." Procjenjuje se da su tisuće ukrajinskih vojnika izgubile živote od početka ofenzive u Rusiji u kolovozu.

Artem: 'Borili smo se kao lavovi'

Peti vojnik pružio je optimističniji pogled na situaciju. Trinaestog ožujka, "Artem" je putem Telegrama poslao poruku iz vojne bolnice, gdje se oporavljao od ozljeda zadobivenih šrapnelima tijekom napada bespilotnom letjelicom. Artem je izvijestio o borbama na zapadnom frontu, u blizini sela Loknya. Tamo su ukrajinske snage pružale snažan otpor, boreći se "poput lavova", kako je sam opisao.

Izrazio je uvjerenje da je operacija polučila određene uspjehe. "Ključno je da su Oružane snage Ukrajine uspjele uspostaviti ovu tampon zonu, koja trenutno sprječava Ruse da prodru u Sumy", zaključio je Artem.

Što sada za ukrajinsku ofenzivu?

Ukrajinski vrhovni general, Oleksandr Syrskyi, inzistira da su se ukrajinske snage povukle na "povoljnije položaje", da ostaju u Kursku i da će to činiti "sve dok je to svrsishodno i potrebno". Rekao je da je Rusija pretrpjela više od 50.000 gubitaka tijekom operacije - uključujući ubijene, ranjene ili zarobljene. Međutim, situacija je sada vrlo različita od one u kolovozu prošle godine. Vojni analitičari procjenjuju da su dvije trećine od 1.000 kvadratnih kilometara stečenih na početku od tada izgubljene. Sve nade da bi Ukrajina mogla zamijeniti teritorij Kurska za dio svog vlastitog značajno su smanjene.

Prošli tjedan, predsjednik Volodymyr Zelensky rekao je da vjeruje kako je operacija u Kursku "ispunila svoj zadatak" prisiljavajući Rusiju da povuče trupe s istoka i smanji pritisak na Pokrovsk. No još uvijek nije jasno po kojoj cijeni, piše BBC.