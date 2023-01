Ukrajinski par zaručio se na bojišnici: 'I u najvećem ratu postoji vrijeme i mjesto za ljubav'

Ukrajinsko Ministarstvo obrane podijelilo je jučer na Twitteru lijepU vijest s bojišnice. U jeku rata dvoje vojnika, Jevhen i Liza, odlučili su zarukama ovjekovječiti svoju ljubav.

"I u najvećem ratu 21. stoljeća, postoji vrijeme i mjesto za ljubav" poručili su iz Ministarstva.

Yevhen and Liza, service members of the 121st Territorial Defense Brigade.

Even in the greatest war of the 21st century, there is a place and a time for love.

Ukraine is ❤️ pic.twitter.com/flIZQhK9kY