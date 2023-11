VIDEO Ukrajinci objavili snimku napada na novi ruski brod: 'Uništili smo ga, njihova mornarica je skalpirana'

Ukrajinska raketa uništila je novi brod ruske mornarice u gradu Kerču na poluotoku Krimu, objavile su u nedjelju ukrajinske zračne snage. General pukovnik Mikola Oleščuk na svom je Telegram kanalu objavio snimku napada na brodogradilište Zalij u Kerču, na krajnjem istoku poluotoka. Iz snimke se ne može utvrditi je li brod doista pogođen.

Ruski mediji također su izvijestili o napadu, prenoseći informacije dobivene od ministarstva obrane u Moskvi.

🇺🇦🔱🔥 At the Kerch ship repair plant, they could not put out the fire for several hours after the arrival. pic.twitter.com/L8QSFpF1su