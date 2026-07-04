Masovni napad ukrajinskih dronova na Rusiju: Pogođeni naftni terminal i luka kod Sankt Peterburga

Vlasti drugog najvećeg ruskog grada Sankt Peterburga i okolne Leningradske oblasti priopćile su u subotu da su tijekom velikog noćnog napada ukrajinskih dronova pogođeni lokalna luka i naftna infrastruktura. Guverner Sankt Peterburga Aleksander Beglov izjavio je da je grad s oko šest milijuna stanovnika bio meta velikog napada dronovima, pri čemu je pogođen gradski naftni terminal. Dodao je da nema poginulih ni ozlijeđenih te da su posljedice napada sanirane.
Moment ze zásahů do přístavu a ropný terminál hoří St Peterburg". pic.twitter.com/1G1Kznjnqk— Eva 🇨🇿❤️🇺🇦❤️🇪🇺 (@Eva_CZ1) July 4, 2026
Guverner Lenjingradske oblasti Aleksander Drozdenko rekao je da su dronovi pogodili luku Visotsk, oko 170 kilometara sjeverozapadno od Sankt Peterburga, na obali Finskog zaljeva. Luka služi za pretovar nafte, žitarica, ugljena i ukapljenog prirodnog plina. Prema njegovim riječima, iznad Lenjingradske oblasti tijekom noći oborena su 72 drona.
Ukrajina je ove godine pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, što je u pojedinim dijelovima Rusije izazvalo nestašice goriva. Sankt Peterburg, koji se nalazi oko 900 kilometara od teritorija pod ukrajinskom kontrolom, povremeno je meta ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Među dosadašnjim ciljevima bili su gradski naftni terminal i usidreni ratni brod tijekom održavanja međunarodnog gospodarskog foruma u lipnju. Južnije od Sankt Peterburga, guverner Pskovske oblasti izvijestio je da je tijekom noći oboreno više od 30 dronova. Prijavljena je manja materijalna šteta i nekoliko ozlijeđenih, uključujući i u tvornici u gradu Velikije Luki.Maskirani par se popeo na vrh Empire State Buildinga. Nekoliko minuta kasnije svi su gledali u njih
Bravo Ukrajina. Bahati Rusi glume da im nije ništa ali su već racionalizirali gorivo na 30L po automobilu. Mlate se međusobno na crpkama. Moraju skuplje uvoziti gorivo koje su prethodno prodali Indiji. To ostavlja posljedice na njihovu ekonomiju. One rafinerije koje su zadnja 3 mjeseca uništene se neće moći godinama obnoviti. A uništavanje rafinerija ide dalje. Može se računati da Rusi za 3 mjeseca neće više imati neku ozbiljnu naftnu industriju. Na Krimu a i drugdje će još samo voziti zaprežna kola. Bit će zima u ionako hladnoj Rusiji. 🥶Konstantinovka uopće nije zauzeta kako sanjaju putinovci, već su u manji dio infiltrirani pojedini Rusi koji su tamo od svojih pretpostavljenih otjerani u samoubilačke misije. Otvorena polja su ničija zemlja iako to Rusi smatraju zauzetim teritorijem Konstantinovke. Zadnjih mjeseci po ozbiljnim procjenama Rusi gube 8x više vojnika nego Ukrajinci zbog ukrajinske nadmoći dronovima. Bahatilo se a sada se gleda lažima krpiti i spašavati što se može na ugledu "nepobedive Ruske Armije". Neka!