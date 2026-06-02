Obustavljeni letovi u Belgiji zbog velikog štrajka: 'Nemojte ni dolaziti u zračnu luku..'

Zračni promet u Belgiji obustavljen je od 14 sati zbog štrajka kontrolora leta, javlja u utorak novinska agencija Belga. Očekuje se da će se zračni promet nastaviti u 21 sat, navodi Belga pozivajući se na belgijsku tvrtku za kontrolu zračnog prometa Skeyes.Tijekom štrajka provodit će se samo vladini letovi te medicinski letovi potrage i spašavanja.

Svi letovi prema Bruxellesu i iz njega otkazani su, objavila je briselska zračna luka na svojim internetskim stranicama, pozivajući putnike da ne dolaze u zračnu luku. Radnici prosvjeduju protiv uvjeta pod kojima se u pogon pušta budući digitalni kontrolni toranj u Namuru, koji bi od 2027. godine trebao centralizirati rad kontrolnih tornjeva u zračnim lukama u Liègeu i Charleroiju.

Prethodni štrajk kontrolora leta u noći na utorak već je doveo do brojnih otkazivanja i kašnjenja letova. U zračnoj luci u Bruxellesu kasnilo je 25 letova u odlasku, dok su dva leta u dolasku preusmjerena. U drugoj po veličini belgijskoj zračnoj luci, onoj u Charleroiju, moralo je biti otkazano 30 putničkih letova. Štrajk je utjecao i na 40 teretnih letova u zračnoj luci u Liègeu.