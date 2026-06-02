VIDEO Podivljali medvjed upao među ljude i počeo krvavi napad: 'Srušio ga je na tlo, a onda je krenuo na staricu'

Crni medvjed ozlijedio je četiri osobe u stambenoj četvrti Sasakino u gradu Fukushimi na sjeveroistoku Japana, što je najnoviji u nizu incidenata koji posljednjih godina izazivaju zabrinutost zbog sve češćih susreta ljudi i medvjeda. Prema informacijama koje prenosi Associated Press (AP), policija i vatrogasci intervenirali su nakon hitnog poziva iz tvrtke Fukushima Steel Works, gdje su prijavljena dva napada na zaposlenike.

Snimka nadzorne kamere pokazuje kako se crni medvjed iznenada pojavljuje kod ulaza u pogon te progoni zaposlenika u dvadesetim godinama života. Dok je pokušavao pobjeći, životinja ga je srušila na tlo. Nakon toga medvjed je ušao u krug tvornice i ozlijedio još jednog zaposlenika, muškarca u šezdesetim godinama. Kasnije je napadnuta i treća osoba, također muškarac u šezdesetim godinama, zaposlenik druge tvrtke. Ozlijeđena je i žena u osamdesetim godinama koja živi u susjedstvu, priopćila je gradska vatrogasna služba Fukushime. Troje muškaraca zadobilo je lakše ozljede, dok je žena teže ozlijeđena, no njezino stanje nije životno ugroženo, navode nadležne službe.

Medvjed do utorka poslijepodne još nije bio uhvaćen. Vlasti su pretpostavljale da se nalazi unutar kompleksa druge tvrtke, koji je bio okružen policijskim snagama. Zbog sigurnosnih razloga zatvorene su i dvije obližnje škole. Osnovna škola Noda nastavu je organizirala na daljinu te je na svojoj internetskoj stranici objavila upozorenje građanima da „izbjegavaju nepotrebne izlaske i ostanu na sigurnom“.

Incident je ponovno potaknuo zabrinutost javnosti nakon prošlogodišnjeg vala napada medvjeda u prefekturi Akita na sjeveru zemlje. Tada je više od 60 ljudi bilo napadnuto, a četiri osobe su poginule, zbog čega je bila angažirana i japanska vojska. Prema podacima japanskog Ministarstva okoliša, tijekom 2025. godine zabilježeno je više od 230 napada medvjeda na ljude, pri čemu je poginulo rekordnih 13 osoba.

Stručnjaci rastući broj incidenata povezuju s povećanjem populacije medvjeda, ali i demografskim promjenama u ruralnim dijelovima Japana. Naime, u područjima gdje medvjedi sve češće zalaze broj stanovnika ubrzano se smanjuje i stari, dok je sve manje ljudi osposobljenih za lov i kontrolu divljih životinja. Japanska vlada procijenila je u ožujku da u zemlji živi oko 57.800 medvjeda. Kao odgovor na rastući problem usvojen je plan upravljanja populacijom koji predviđa sustavniji odstrel. Prema tom planu, broj lokalnih službenika zaduženih za kontrolu medvjeda trebao bi se u sljedećih pet godina utrostručiti na 2.500, dok bi se broj zamki trebao udvostručiti.