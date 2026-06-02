Magyar će sljedećeg tjedna učiniti nešto što je Orbanu bilo nezamislivo

Mađarski premijer Péter Magyar izjavio je tijekom posjeta Berlinu da je spreman početkom sljedećeg tjedna sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, pod uvjetom da tehnički pregovori o pravima mađarske manjine u Ukrajini budu završeni još ovoga tjedna.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom Magyar je rekao da je „optimističan“ kada je riječ o rješavanju pitanja manjinskih prava te vjeruje da bi to moglo otvoriti „novo poglavlje“ u odnosima između Mađarske i Ukrajine. Prije dolaska u Berlin novi mađarski premijer zatražio je bolju zaštitu mađarskih škola i uporabe mađarskog jezika u Ukrajini. Istodobno je poručio da njegova vlada neće isporučivati oružje Kijevu. Ukrajinski predsjednik zasad nije javno reagirao na najavu mogućeg sastanka.

Kancelar Merz iskoristio je susret kako bi ponovno naglasio njemačku potporu Ukrajini i njezinim europskim integracijama. Istaknuo je da razumije želju Budimpešte da najprije riješi bilateralna pitanja vezana uz položaj mađarske manjine, ali je upozorio da to ne smije usporiti europsku podršku Ukrajini. "Razumijemo da Budimpešta želi najprije razriješiti bilateralna pitanja, poput prava mađarske manjine u Ukrajini. No to ne smije ići na štetu europske potpore niti nas odvratiti od cilja da formalno otvorimo prvo poglavlje pristupnih pregovora s Ukrajinom", poručio je Merz.

Posjet Berlinu prvi je službeni posjet Pétera Magyara Njemačkoj otkako je početkom svibnja preuzeo dužnost premijera i naslijedio Viktora Orbána. Za razliku od svojeg prethodnika, koji je često blokirao ili usporavao europske inicijative pomoći Ukrajini, Magyar pokušava uspostaviti drukčiji ton u odnosima s Bruxellesom i europskim partnerima. Prije razgovora s Merzom dočekan je uz vojne počasti, a Njemačku je opisao kao jednog od najvažnijih partnera Mađarske, podsjetivši na dugu zajedničku povijest dviju država.

Također, podsjetimo i da je od dolaska na vlast Magyar pokrenuo niz mjera usmjerenih na borbu protiv korupcije i jačanje vladavine prava. Nakon tih poteza Europska komisija najavila je oslobađanje 16 milijardi eura prethodno blokiranih europskih sredstava za Mađarsku.