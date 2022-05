Britanci: 'Rusija je pretrpjela razorne gubitke među svojim časnicima'. Rusi napreduju u Sjeverodonjecku

Danas je 96. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da je "Oslobođenje" ukrajinskog Donbasa "bezuvjetni prioritet" za Moskvu, dok bi ostali ukrajinski teritoriji mogli sami odlučiti o svojoj budućnosti. Ukrajinski predsjednik Zelenski posjetio je prvu liniju bojišnice.

Tijek događaja:

10:16 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije obavještajne podatke o ratu u Ukrajini.

"Rusija je vjerojatno pretrpjela razorne gubitke među svojim srednjim i nižim časnicima. Gubitak velikog udjela mlađe generacije profesionalnih časnika vjerojatno će pogoršati njezine tekuće probleme u modernizaciji pristupa zapovijedanju", tvrde Britanci.

