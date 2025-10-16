Ukrajina uvodi redukcije struje nakon ruskih napada

Ukrajina uvodi izvanredne redukcije struje u svim regijama osim dvjema nakon niza ruskih napada koji su nanijeli veliku štetu njezinu energetskom sustavu, rekli su u srijedu ukrajinski dužnosnici. Rusija je pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu kako se približava zima, teško oštetivši proizvodnju plina i zavivši velike gradove uključujući glavni grad Kijev povremeno u tminu.

Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da je zbog posljedica nedavnih napada prisiljeno uvesti redukcije struje. Planirane redukcije već se provode u Donjeckoj oblasti na istoku zemlje i u Černihivskoj oblasti na sjeveru. Ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal rekao je u srijedu u Bruxellesu da se Ukrajina priprema za "jako tešku zimu" i pozvao partnere da joj pomognu da proizvede više dronova presretača. "Znamo da će Putin nastaviti s terorom."