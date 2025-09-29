Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
MOĆNI SUSTAV

Ukrajina traži od SAD-a Tomahawk ali nema platformu za korištenje tih projektila, ovo bi moglo biti rješenje

SAD
Reuters/Pixsell/Screenshot
Autor
Danijel Prerad
29.09.2025.
u 18:15

Potencijalna isporuka moćnog oružanog sustava – koji ima impresivan domet do 2500 km – smatra se izravnim odgovorom na ono što Bijela kuća naziva odbijanjem ruskog čelnika Vladimira Putina da se ozbiljno uključi u mirovne pregovore.

Sjedinjene Države aktivno razmatraju zahtjev za olakšavanje transfera krstarećih raketa dugog dometa Tomahawk Ukrajini. Potpredsjednik J. D. Vance potvrdio je u nedjelju da administracija preispituje zahtjev, koji je podnio predsjednik Volodimir Zelenski tijekom nedavnog sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. Potencijalna isporuka moćnog oružanog sustava – koji ima impresivan domet do 2500 km – smatra se izravnim odgovorom na ono što Bijela kuća naziva odbijanjem ruskog čelnika Vladimira Putina da se ozbiljno uključi u mirovne pregovore. "Svakako razmatramo niz zahtjeva Europljana“, rekao je Vance u emisiji 'Fox News Sunday', naglasivši da će predsjednik Trump donijeti 'konačnu odluku' o sporazumu s Tomahawkom.

Ključne riječi
Ukrajina oružje Rusija rat u Ukrajini

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Igre gladi
Igre gladi
18:22 29.09.2025.

Džaba svo oružje svijeta kada ga nema tko koristiti. Ukrajinci hvataju po cesti ljude kao pse i trpaju u kombije.

ZO
zoranlelic
18:29 29.09.2025.

Amerika nema, prema pisanju Washington Post-a dovoljno Tomahawk projektila za svoje potrebe ( i ne samo njih). Ovo je osobno izjavio sadašnji predsjednik iste. Po nekim procjenama njihove količina koja je skoro u potpunosti na brodovima (za koje su prilagođeni, a Ukrajina ih nema) kreće se trenutno oko 450 komada. Na Iran je potrošeno 120 projektila (i još dodatno oko 20 komada na iranske milicije u Iraku i Siriji), i ništa, apsolutno ništa. Stacionarni projektili nikad nisu napuštali američko tlo, čak niti u Izrael. Rusija je veća. No, samo ime Tomahawk je zgodno u propagande svrhe, pa što da ne?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još