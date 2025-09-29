Sjedinjene Države aktivno razmatraju zahtjev za olakšavanje transfera krstarećih raketa dugog dometa Tomahawk Ukrajini. Potpredsjednik J. D. Vance potvrdio je u nedjelju da administracija preispituje zahtjev, koji je podnio predsjednik Volodimir Zelenski tijekom nedavnog sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. Potencijalna isporuka moćnog oružanog sustava – koji ima impresivan domet do 2500 km – smatra se izravnim odgovorom na ono što Bijela kuća naziva odbijanjem ruskog čelnika Vladimira Putina da se ozbiljno uključi u mirovne pregovore. "Svakako razmatramo niz zahtjeva Europljana“, rekao je Vance u emisiji 'Fox News Sunday', naglasivši da će predsjednik Trump donijeti 'konačnu odluku' o sporazumu s Tomahawkom.
Ukrajina traži od SAD-a Tomahawk ali nema platformu za korištenje tih projektila, ovo bi moglo biti rješenje
Amerika nema, prema pisanju Washington Post-a dovoljno Tomahawk projektila za svoje potrebe ( i ne samo njih). Ovo je osobno izjavio sadašnji predsjednik iste. Po nekim procjenama njihove količina koja je skoro u potpunosti na brodovima (za koje su prilagođeni, a Ukrajina ih nema) kreće se trenutno oko 450 komada. Na Iran je potrošeno 120 projektila (i još dodatno oko 20 komada na iranske milicije u Iraku i Siriji), i ništa, apsolutno ništa. Stacionarni projektili nikad nisu napuštali američko tlo, čak niti u Izrael. Rusija je veća. No, samo ime Tomahawk je zgodno u propagande svrhe, pa što da ne?
Džaba svo oružje svijeta kada ga nema tko koristiti. Ukrajinci hvataju po cesti ljude kao pse i trpaju u kombije.