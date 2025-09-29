Ukrajina traži od SAD-a Tomahawk ali nema platformu za korištenje tih projektila, ovo bi moglo biti rješenje

Sjedinjene Države aktivno razmatraju zahtjev za olakšavanje transfera krstarećih raketa dugog dometa Tomahawk Ukrajini. Potpredsjednik J. D. Vance potvrdio je u nedjelju da administracija preispituje zahtjev, koji je podnio predsjednik Volodimir Zelenski tijekom nedavnog sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. Potencijalna isporuka moćnog oružanog sustava – koji ima impresivan domet do 2500 km – smatra se izravnim odgovorom na ono što Bijela kuća naziva odbijanjem ruskog čelnika Vladimira Putina da se ozbiljno uključi u mirovne pregovore. "Svakako razmatramo niz zahtjeva Europljana“, rekao je Vance u emisiji 'Fox News Sunday', naglasivši da će predsjednik Trump donijeti 'konačnu odluku' o sporazumu s Tomahawkom.