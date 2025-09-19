Naši Portali
PRODUBLJIVANJE ODNOSA

Ukrajina ratificirala stogodišnji sporazum o partnerstvu s Ujedinjenim Kraljevstvom, evo što on donosi

Autor
Danijel Prerad
19.09.2025.
u 22:19

Novo 100-godišnje partnerstvo između Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine nadovezuje se na postojeće sporazume između dviju zemalja i ima za cilj "produbiti sigurnosne veze i ojačati partnerstvo za buduće generacije"

Ukrajinski parlament je u srijedu ratificirao stogodišnji sporazum o partnerstvu s Ujedinjenim Kraljevstvom, čime je obilježeno produbljivanje odnosa između dviju zemalja. Opsežan sporazum, koji su u siječnju potpisali predsjednik Volodimir Zelenski i britanski premijer Keir Starmer, obuhvaća suradnju u vojnom, energetskom, znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugim sektorima.

Dokument predviđa povećanu britansku vojnu potporu Ukrajini , izdvajanjem najmanje 3,6 milijardi britanskih funti godišnje do fiskalne godine 2030./2031., "a nakon toga prema potrebi", priopćio je ukrajinski parlament. Ova pomoć uključuje obuku ukrajinskih vojnika i pilota, opskrbu vojnim zrakoplovstvom, proširenu suradnju obrambene industrije i sudjelovanje u zajedničkim formatima poput Zajedničkih ekspedicijskih snaga pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Ujedinjeno Kraljevstvo Ukrajina

Komentara 4

Pogledaj Sve
MP
marinko.przolica
23:09 19.09.2025.

Donosi isto što i Poljskom 30tih prošlog stoljeća... noga u guzicu...

Avatar Zbregov
Zbregov
23:02 19.09.2025.

dva bijednika...

ZA
Zagi3891
23:52 19.09.2025.

Donosi pokušaj slabljenja Rusije kroz Ukrajinu.Jedini gubitnik demografski i ekonomski-Ukrajina.Glupani.

