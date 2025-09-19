Ukrajina ratificirala stogodišnji sporazum o partnerstvu s Ujedinjenim Kraljevstvom, evo što on donosi

Ukrajinski parlament je u srijedu ratificirao stogodišnji sporazum o partnerstvu s Ujedinjenim Kraljevstvom, čime je obilježeno produbljivanje odnosa između dviju zemalja. Opsežan sporazum, koji su u siječnju potpisali predsjednik Volodimir Zelenski i britanski premijer Keir Starmer, obuhvaća suradnju u vojnom, energetskom, znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugim sektorima.
Dokument predviđa povećanu britansku vojnu potporu Ukrajini , izdvajanjem najmanje 3,6 milijardi britanskih funti godišnje do fiskalne godine 2030./2031., "a nakon toga prema potrebi", priopćio je ukrajinski parlament. Ova pomoć uključuje obuku ukrajinskih vojnika i pilota, opskrbu vojnim zrakoplovstvom, proširenu suradnju obrambene industrije i sudjelovanje u zajedničkim formatima poput Zajedničkih ekspedicijskih snaga pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva.
Novo 100-godišnje partnerstvo između Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine nadovezuje se na postojeće sporazume između dviju zemalja i ima za cilj "produbiti sigurnosne veze i ojačati partnerstvo za buduće generacije"
