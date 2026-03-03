Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA AKCIJA POLICIJE I USKOKA

Uhićenja diljem Hrvatske, na meti istražitelja 20 osoba: Pretražuju kuće i stanove

Zagreb: Zvonimir Troskot podiže kaznenu prijavu protiv HEP-a
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
03.03.2026.
u 09:08

Iz USKOK-a je priopćeno da su u tijeku hitne dokazne radnje što znači da se pretražuju kuće, stanovi, automobili i poslovni prostori osumnjičenika, a kada to bude obavljeno osumnjičenici će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje.

Ranom zorom policija je po nalogu USKOK-a pokucala na vrata više osoba koje se sumnjiče za koruptivna djela, a po neslužbenim informacijama na meti istražitelja je ukupno 20 osoba. Akcija se, kako je priopćeno iz USKOK-a, provodi na području PU zadarske, PU zagrebačke, PU primorsko-goranske, PU istarske i PU virovitičko-podravske. Sumnja se da su osumnjičene osobe djela za koja se sumnjiče počinile na području Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske i Virovitičko-podravske policijske uprave u sklopu zločinačkog udruženja, a sumnjiči ih se za mito i zloporabe položaja. Sve je po neslužbenim informacijama povezano s HEP-om.

Iz USKOK-a je priopćeno da su u tijeku hitne dokazne radnje što znači da se pretražuju kuće, stanovi, automobili i poslovni prostori osumnjičenika, a kada to bude obavljeno osumnjičenici će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje.
Ključne riječi
uhićenja Akcija USKOK HEP

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Ričard
Ričard
09:17 03.03.2026.

Čula, kazala, čovik napravija 6 (šest) apartmana za iznajmljivanje i finija sa svim radovima negdi u svibnju- da bi mogao iznajmljivati za Duhove. Sve OK, ali Elektra ga ni mogla priključiti na struju do listopada, jerbo nisu imali kapaciteta. UzUz malu ”požurnicu” od 20.000 € dobia priključak 3 dana prije prvih gostiju. Za požurnicu ni dobia ni račun, pa sad ne zna reći, eli cijena sa ili brež pdv-a.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mostar: Zdravko Mamić pokazao novi zlatni sat Audemars Piguet Royal Oak Chronograph
PET GODINA DRUGOG SUĐENJA MAMIĆU

Zvijezde i menadžeri u sudnici: Ova svjedočenja ćemo pamtiti, a jedno od njih smatra se najkontroverznijim

Suđenje je napokon započelo 3. ožujka 2021. kada je današnji ravnatelj Uskoka Sven Mišković optužnicu na oko 700 stranica čitao oko dva i pol sata. Uz Zdravka i Zorana Mamića, kojima se zbog bijega u BiH sudi u odsutnosti, optužnicom za izvlačenje novca iz Dinama u sklopu zločinačkog udruženja bili su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši direktor Dinama Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te nogometni menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!