Uhićenja diljem Hrvatske, na meti istražitelja 20 osoba: Pretražuju kuće i stanove

Ranom zorom policija je po nalogu USKOK-a pokucala na vrata više osoba koje se sumnjiče za koruptivna djela, a po neslužbenim informacijama na meti istražitelja je ukupno 20 osoba. Akcija se, kako je priopćeno iz USKOK-a, provodi na području PU zadarske, PU zagrebačke, PU primorsko-goranske, PU istarske i PU virovitičko-podravske. Sumnja se da su osumnjičene osobe djela za koja se sumnjiče počinile na području Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske i Virovitičko-podravske policijske uprave u sklopu zločinačkog udruženja, a sumnjiči ih se za mito i zloporabe položaja. Sve je po neslužbenim informacijama povezano s HEP-om.

Iz USKOK-a je priopćeno da su u tijeku hitne dokazne radnje što znači da se pretražuju kuće, stanovi, automobili i poslovni prostori osumnjičenika, a kada to bude obavljeno osumnjičenici će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje.