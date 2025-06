Uhićeni su 2020., optuženi 2022., od njih 39 krivnju je priznalo 28, a ostali traže izdvajanje nezakonitih dokaza

Pet godina prošlo je od njihova uhićenja kojem je sudjelovalo 150 policajca. Tim uhićenjem i kasnijom istragom bilo je obuhvaćeno 36 okrivljenika i tri tvrtke. Uhićeni u svibnju 2020., optuženi su u srpnju 2022., a do danas njih 28, odlučilo je priznati krivnju te se nagoditi s USKOK-om. Svi ti koji su priznali krivnju, odavno su osuđeni, uglavnom na uvjetne kazne, rad za opće dobro i novčane kazne do 40.000 eura. No onih 11, predvođenih Tomislavom Pavkovićem, koji se nisu odlučili na priznanje krivnje, danas će doznati je li sud usvojio njihov zahtjev za izdvajanjem nezakonitih dokaza ili im je zahtjev odbijen.

To su obrane Pavkovića i ostalih tražili prošli tjedan na sjednici optužnog vijeća, a što god sud odlučio, to će značiti da optužnica u akciji Flajš neće biti potvrđena tako skoro. Jer nezadovoljna strana će imati pravo žalbe o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud (VKS), pa su velike šanse da žalbeni postupak ne bude okončan do kraja 2025.

USKOK Pavkovića i ostale tereti za porezne prevare i utaje poreza "teške" oko 20 milijuna kuna počinjene u sklopu zločinačkog udruženja, s tim da je proračun bio oštećen za oko 11 milijuna kuna, dok su prema optužnici, okrivljenici "zaradili" oko 13 milijuna kuna. Radilo se, pojednostavljeno, o tome, da su organizatori te priče, a po USKOK-u su to bili Tomislav Pavković i Oliver Kolobarić, imali tvrtke koje su trgovale raznom robom. U priču su uključili, tvrdi se u optužnici, i druge optuženike, koji su ili imali svoje tvrtke ili su bili direktori u fiktivnim tvrtkama. Neke obavljene usluge među tim tvrtkama su bile stvarne, no neke nisu, pa su se isporučivale lažne fakture, novac se nakon plaćanja podizao te se tako varalo na PDV-u, a navedeno se događalo 2018.