Dubai je bio simbol luksuza, a sada propada: 'Trenutna situacija je brutalna, ljudi ostaju bez posla'

Dubai, simbol luksuza i uspjeha, suočava se s ozbiljnim posljedicama sukoba na Bliskom istoku koji je u kratkom roku uzdrmao turizam, gospodarstvo i međunarodni ugled tog grada. Nekada prepoznat kao oaza sigurnosti i prestiža, danas bilježi pad broja posjetitelja, zatvaranje luksuznih hotela i sve veći odljev stranih radnika i investitora.

Najveće posljedice krize osjetio je Burj Al Arab, kultni hotel izgrađen na umjetnom otoku u Perzijskom zaljevu, poznat po svom dizajnu nalik jedru tradicionalnog drvenog broda koji se stoljećima koristi na području Arapskog poluotoka, Indijskog oceana i istočne Afrike. Ovaj luksuzni objekt, u kojem su gosti plaćali desetke tisuća funti za noćenje, trenutačno je zatvoren. Zajedno s njim zatvorena su još najmanje tri luksuzna hotela u vlasništvu vladajućeg šeika. Iako se službeno navode renovacije, iz izvora bliskih industriji potvrđuje se da je sukob na Bliskom istoku jedan od ključnih razloga, javlja Daily mail.

Nekadašnji prizori kolona Bentleyja i Lamborghinija ispred hotela zamijenjeni su prazninom. Helipad na krovu je napušten, a posjetitelje dočekuju zaštitari s porukom da je kompleks zatvoren. Ova promjena simbolično označava preokret u percepciji grada koji je desetljećima gradio imidž luksuzne destinacije. Sukob koji su protiv Irana pokrenuli Donald Trump i Benjamin Netanyahu imao je izravne posljedice na Ujedinjene Arapske Emirate. Kao odgovor na napade operacije Epic Fury, započete 28. veljače, Iran je počeo gađati američke saveznike u regiji, posebno UAE, napadajući osjetljive ciljeve poput podatkovnih centara, postrojenja za desalinizaciju i hotela.

Čak je i sam Burj Al Arab u jednom trenutku bio zahvaćen požarom, službeno zbog ‘krhotina’ presretnutog drona, iako dostupni podaci upućuju na ozbiljniji incident. Posljedice rata vidljive su na svakom koraku. Luksuzni hoteli gotovo su prazni, trgovine bez kupaca, a zaposlenici sve češće ostaju bez posla. Taksisti bilježe pad prometa i do 90 posto, dok hotelsko osoblje govori o otkazima. 'Nanijeta je ozbiljna šteta i svatko tko tvrdi suprotno govori besmislice', izjavio je jedan investitor u nekretnine koji prodaje luksuzne penthouse stanove s bazenima i klimatiziranim balkonima, vrijedne gotovo pet milijuna funti.

Unatoč tvrdnjama vlasti da su srušile stotine projektila i tisuće dronova, u pet tjedana rata poginulo je najmanje 13 ljudi, a reputacija Dubaija ozbiljno je narušena. Iranski dronovi pogodili su zgrade, stranci odlaze, a turisti masovno otkazuju dolaske. Zakoni su istovremeno postali toliko strogi da se kažnjava svako dijeljenje informacija. Prošlog tjedna objavljeno je da je 25-godišnja stjuardesa privedena nakon što je u privatnoj WhatsApp grupi pitala je li sigurno proći kroz zračnu luku, pridruživši se desecima Britanaca uhićenih zbog dijeljenja informacija o napadima. Takvi slučajevi dodatno naglašavaju strogi sustav u kojem vlast ne tolerira neslaganje, iako Dubai ovisi o milijunima stranaca.

Jedan vozač, koji tvrdi da je vidio zapaljeno naftno postrojenje, upozorava: 'Ovdje morate biti vrlo oprezni.' Uhićenja i gušenje slobode izražavanja potvrđuju autoritarni karakter sustava. 'Zakoni su toliko široko definirani da tweet, privatna poruka ili dijeljeni sadržaj mogu biti protumačeni kao kazneno djelo ako vlasti procijene da štete ugledu države ili javnom redu,' rekla je Radha Stirling, osnivačica udruge koja se bori protiv zadržavanja u Dubaiju.

Kriza je pogodila i gospodarstvo. Tržište nekretnina slabi, cijene padaju, a interes stranih kupaca naglo opada. Ipak, agenti se nadaju da će biti bolje. 'Većina ljudi će zaboraviti na ovo za pet minuta,' tvrdi jedan britanski agent za nekretnine. Turizam je snažno pogođen - cijene hotela su pale, a broj gostiju drastično se smanjio. 'Trenutna situacija je brutalna,' izjavila je Natasha Sideris, vlasnica restoranskog lanca, čiji su prihodi pali za 50 posto, uz smanjenje plaća zaposlenika.

Ugostiteljski sektor bilježi još veće gubitke, a mnogi radnici ostaju bez posla. 'Život je jako težak: mnogi su otišli, a malo novih dolazi. Nadam se da je ovaj rat samo prolazna stvar, inšallah, jer Dubai je jako lijepo mjesto,' rekao je jedan vozač Ubera. Rat i neizvjesnost postali su svakodnevica. 'Bio sam stvarno pod stresom. Bila bi to katastrofa da je došlo do eskalacije,' rekao je jedan britanski iseljenik. Sve više stranaca razmišlja o odlasku. 'Da, bilo je to ludo mjesto… Nikada nismo računali na rat. Sada ljudi razmišljaju: možda je bolje vratiti se u Europu i plaćati porez,' rekao je jedan Francuz, dodajući: 'Ako odem u Madrid, ne plaćam porez šest godina.'

Strah od odlaska bogatih stranaca sve je izraženiji. 'Mnogo ljudi je otišlo ili raskinulo ugovore o najmu. Poslovni model se raspada. Bojim se dugoročne štete,' upozorio je jedan upravitelj nekretnina. Dubai, nekad simbol brzog razvoja i luksuza, sada se suočava s ozbiljnim testom svoje otpornosti.