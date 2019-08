Ugostitelji o sezoni: 'Više nitko ne jede ribu, to najbolje govori o kvaliteti gostiju'

Unatoč "srpanjskoj rupi" koja se često spominje u hrvatskom javnom prostoru u posljednje vrijeme, prema podacima HTZ-a u Hrvatsku je od 1. siječnja do 10. kolovoza došlo 13,3 milijuna turista, koji su ostvarili 68,3 milijuna noćenja, što je za 5 odnosno jedan posto više nego u istom razdoblju lani. Dakle, turizam je kumulativno do 10. kolovoza u plusu. No čini se da rast broja turista ne prati i rast njihove potrošnje.

- Vremena kad su i domaći i strani gosti ulazili u restoran, sjedali za stol, pogledali jelovnik i naručivali hranu ne pitajući za cijenu, odavno su iza nas. Gosti su danas vrlo obazrivi i u pravilu, i prije nego sjednu, pogledaju cjenik. Puno puta se dogodi da dođu i traže jelo koje mi ne pripremamo. Primjerice pizzu, zahvale se i odu. Uglavnom se za ručak naručuje jedno jelo, jedan pijat što bismo rekli, i gledaju da sve stane u 10 eura po osobi, uključujući i piće. Za večeru se uglavnom naručuje predjelo, glavno jelo i desert i cijena ovisno o jelovniku, varira od 15, 20 do 25 eura po osobi s pićem - rekao je za Šibenski Joso Smolić, predsjednik obrtničke komore šibensko-kninske županije te predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore.

Smolić je i sam vlasnik restorana na šibenskoj obali, a ugostiteljstvom se bavi već desetljećima.

- Ovo što se nam događa je karakteristika masovnog turizma. Previše je ležaja u privatnom smještaju, velika je konkurencija i iznajmljivači spuštaju cijene. A upravo to su gosti koji dolaze na ručak ili večeru u naše restorane. Zato ne možete očekivati da gost koji je smještaj platio 20 ili 30 eura, dnevno potroši 50 eura na hranu - kaže Smolić.

Ove godine u svom restoranu još nije imao gosta koji je naručio kilogram ribe i općenito ju nikad manje nisu prodali, otkriva ovaj ugostitelj dodajući da to najbolje govori o kvaliteti gostiju.

- Naručuju se samo riblji fileti, a vidjet ćemo kako će s ribom ići u rujnu kad dolaze nautičari. Oni su kvalitetniji gosti, pogotovo ako su vlasnici brodova i znaju uživati u ribi te u pravoj domaćoj hrani i tu možemo odraditi dobar posao - smatra.

Trenutno u njegov restoran najviše zalaze Nijemci, Mađari, Francuzi, a ima i Talijana. Dolaze i domaći gosti, a upravo oni su šibenskim ugostiteljima i najdraži jer, kako kažu, vole jesti i uživati u hrani.