SKRIVENA PORUKA

Udovica Charlieja Kirka na sprovodu pokazala simboličnu gestu rukom: Evo što znači

Autor
Lorena Posavec
22.09.2025.
u 17:33

Usmjerivši ruku prema gore, Kirk je poslala poruku svom voljenom suprugu koji je, kako vjeruje, čeka na nebu

Udovica Charlieja Kirka napravila je emotivnu gestu tijekom jučerašnje komemoracije za svog pokojnog supruga. Početkom ovog mjeseca, politički aktivist i vodeća figura Turning Point USA ubijen je hicima dok je držao govor na kampusu Sveučilišta Utah Valley, a tridesetjednogodišnjak je iza sebe ostavio suprugu Eriku Kirk i njihovo dvoje male djece. Njegov sprovod održan je tijekom vikenda na stadionu NFL momčadi Arizona Cardinals, pred desecima tisuća pristaša i MAGA sljedbenika, uz odavanje počasti od strane predsjednika Donalda Trumpa, njegovog suradnika JD Vancea i neutješne gospođe Kirk.

Jedan trenutak posebno se istaknuo tijekom govora supruge - podigla je lijevu ruku, formirala prstima poseban znak i usmjerila ga prema nebu. Prema Lingvanu, Kirk je napravila gestu "Volim te". Da biste to izrazili na američkom znakovnom jeziku, palcem i kažiprstom oblikujete "L", držeći ih ispružene, a zatim podignete mali prst. Srednji i prstenjak moraju ostati pritisnuti uz dlan, a na kraju se ruka usmjerava prema osobi kojoj se obraćate, piše Unilad.

Usmjerivši ruku prema gore, Kirk je poslala poruku svom voljenom suprugu koji je, kako vjeruje, čeka na nebu. U drugom dijelu govora, 36-godišnjakinja je rekla o pokojniku: "Napustio je ovaj svijet bez žaljenja. Svaki je dan dao sto posto od sebe. Ali želim da znate nešto: Charlie je umro s nedovršenim poslom, ali ne i s neriješenim stvarima". Zatim je otkrila da je oprostila muževu ubojici, za kojeg se trenutno vjeruje da je Tyler Robinson. "Oprostila sam mu jer je to učinio Krist. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine".

Dodala je da je "Charlie želio spasiti mlade muškarce, baš poput onoga koji mu je oduzeo život", prije nego što je objavila da će ona preuzeti baklju kao izvršna direktorica i predsjednica Turning Point USA. Svijet "treba grupu koja će mlade ljude usmjeriti dalje od krivog puta, bijede i grijeha", dodala je udovica, "i zato vam danas obećavam: svaki dio našeg rada postat će još veći". Pokojni desničarski komentator uskoro će posthumno biti odlikovan Predsjedničkom medaljom slobode od strane Donalda Trumpa.

VI
Vivian
18:28 22.09.2025.

Cijeli govor udovice pokojnog Charlieja Kirka bio je dostojanstven, nadahnut krscanskim vrijednostima oprastanja i nema tu bilo kakvih primjedbi ili prigovora.

