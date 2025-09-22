Čitačica s usana otkrila o čemu su Trump i Musk razgovarali na komemoraciji za Charlieja Kirka

Američki predsjednik Donald Trump i milijarder Elon Musk ponovno su se susreli na pogrebu Charlieja Kirka u nedjelju, mjesecima nakon njihove javne svađe. Milijarder i osnivač Tesle pružio je ruku Trumpu u svojoj loži unutar State Farm Arene u Glendaleu u Arizoni dok je više od 60.000 osoba ispraćalo konzervativnog influencera.

Trump i Musk razgovarali su na kratko. Čitačica s usana Nicola Hickling otkrila je da je Trump rekao "kako si" dok se okrenuo prema Musku da ga pozdravi. Musk je potom izgledao kao da odmahuje ramenima dok Trump kaže: "Pa Elon, čuo sam da si htio razgovarati."

Trump je potom predložio: "Pokušajmo smisliti kako se ponovno vratiti na pravi put." Musk je odgovorio klimajući glavom. Predsjednik ga je tada zagrlio i rekao: "Nedostajao si mi."

Musk je od lipnja 2025. godine sudjelovao u nizu napada na društvenim mrežama na Donalda Trumpa kada je napustio svoju ulogu na čelu Odjela za učinkovitost vlade (DOGE). Trump je Muska nazvao "umjetnikom prevara". Na skupu u Michiganu u srpnju 2025. predsjednik je rekao o Musku: "Možda je vrijeme da se vrati odakle je došao." Musk je također objavio, a zatim brzo uklonio, bombastičnu tvrdnju da savezne vlasti posjeduju informacije o Trumpu u dosjeima Jeffreya Epsteina, čak sugerirajući da bi predsjednik trebao biti opozvan.

