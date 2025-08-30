Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
LUKSUZNO SLAVLJE

Udala se najbogatija europska princeza iz Liechtensteina: Kraljevsko vjenčanje održano u srcu Alpi

Screenshot/X
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
30.08.2025.
u 21:33

Kraljevska kuća Liechtenstein smatra se izuzetno bogatom zbog svojih posjeda te udjela u bankarstvu i šumarstvu

Princeza Marie Caroline od Liechtensteina udala se za Leopolda Madura Vollmera u subotu u Vaduzu. Dvadesetosmogodišnju princezu, unuku princa Hansa-Adama II., švicarski tabloid Blick opisao je kao "najbogatiju europsku princezu". Udala se za 34-godišnjeg Madura Vollmera, investicijskog menadžera iz Venezuele, u katedrali svetog Florina. Slavlje se nastavilo u glamuroznom obiteljskom dvorcu.

Kraljevska kuća Liechtenstein smatra se izuzetno bogatom zbog svojih posjeda te udjela u bankarstvu i šumarstvu. Nasljedna kneževina u srcu Alpi proteže se na samo 160 četvornih kilometara na kojima živi 40.000 ljudi.

Ključne riječi
kraljevsko vjenčanje princeza Liechtenstein

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Vrsalj
Vrsalj
21:39 30.08.2025.

Žalost da još postoji nekakva kraljevska institucija

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još