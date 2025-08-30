Udala se najbogatija europska princeza iz Liechtensteina: Kraljevsko vjenčanje održano u srcu Alpi

Princeza Marie Caroline od Liechtensteina udala se za Leopolda Madura Vollmera u subotu u Vaduzu. Dvadesetosmogodišnju princezu, unuku princa Hansa-Adama II., švicarski tabloid Blick opisao je kao "najbogatiju europsku princezu". Udala se za 34-godišnjeg Madura Vollmera, investicijskog menadžera iz Venezuele, u katedrali svetog Florina. Slavlje se nastavilo u glamuroznom obiteljskom dvorcu.

Kraljevska kuća Liechtenstein smatra se izuzetno bogatom zbog svojih posjeda te udjela u bankarstvu i šumarstvu. Nasljedna kneževina u srcu Alpi proteže se na samo 160 četvornih kilometara na kojima živi 40.000 ljudi.