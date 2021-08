Ucjenjivala ga zbog eksplicitnih fotografija, koje je poslala medijima i njegovom poslodavcu, zbog čega je dobio otkaz

Da nikad niste dovoljno oprezni kada komunicirate s nepoznatim osobama na društvenim mrežama, na teži su način naučili jedan 54-godišnjak i 30-godišnjakinja, koji su se našli u mreži spletki 25-godišnjakinje koja je sada, kako je priopćila dubrovačka policija, osumnjičena za pokušaj iznude, nametljivo ponašanje te lažno prijavljivanje kojim je oštetila tri osobe.

Priča je počela početkom svibnja kada je 25-godišnjakinja počela komunicirati s 54-godišnjakom. Izmjenjivali su poruke i fotografije eksplicitnog sadržaja, a u nekom trenutku djevojka je od muškarca zatražila veći iznos novca.

- Ako mi ne daš lovu, objavit ću ove fotografije i poruke! - zaprijetila mu je.

No muškarac na to nije pristao, a djevojka je svoju prijetnju ispunila. Međusobnu komunikaciju poslala je medijima i poslodavcu 54-godišnjaka, što je za posljedicu imalo to da je on dobio otkaz.

Osim toga, 25-godišnjakinja se sumnjiči da je od lipnja do kolovoza preko lažnih društvenih mreža i lažnih adresa elektronske pošte ustrajno uspostavljala neželjene kontakte s 30-godišnjakinjom. Iznosila je neistine protiv nje, a utvrđeno je i da je lažne profile koristila kako bi 30-godišnjakinju lažno prijavljivala poslodavcu tvrdeći da 30-godišnjakinja ucjenjuje, mobingira i zlostavlja druge zaposlenike. To joj nije bilo dovoljno, pa je 30-godišnjakinju i njezinog supruga lažno prijavila nadležnoj službi, navodeći kako zapuštaju i zlostavljaju svoju djecu. Tvrdila je i da su nasilni prema djeci, zbog čega su socijalne službe žurno postupale u toj obitelji.

Nadalje, 25-godišnjakinja se sumnjiči i da je policiji lažno prijavila 35-godišnjaka tvrdeći da nije postupio po njezinoj prijavi. A prijavila je kazneno djelo za koje je doznala iz medija.