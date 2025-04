Učiteljica uhićena zbog seksualnog zlostavljanja učenika: Nagovarala ga i na ubojstvo muža

Elena Bardin suočava se s ozbiljnim optužbama zbog seksualnog zlostavljanja učenika u školi za problematičnu djecu u Kentuckyju, gdje je bila zaposlena kao učiteljica. Naime, 27-godišnjakinji dodatno se pripisuje i pokušaj da nagovori istog učenika na ubojstvo njezina supruga.

Uhićenje je uslijedilo nakon uobičajene pretrage sobe maloljetnika u pritvoru okruga, gdje su pronađena "pisma i eksplicitan materijal" koje mu je, kako se tvrdi, poslala Bardin. - Dokazi su pokazali da je gospođa Bardin podvrgla maloljetnika nezakonitom seksualnom kontaktu i dala mu svoje seksualno eksplicitne fotografije - priopćila je policija.

According to Kentucky State Police, the Adair County Juvenile Detention Center conducted a routine search of its living units on March 27. https://t.co/Mut6PL6VFk