Za silovanje djevojke (19) dobio šest mjeseci zatvora, mora joj platiti odštetu od 15.000 eura

Mladić (21) nepravomoćno je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije i pol godine zatvora zbog silovanja . Od izrečene kazne šest mjeseci mora odslužiti u zatvoru, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom kazanom uz rok kušnje od pet godina. Izrečena mu je i sigurnosna mjera psihosocijalnog tretmana u trajanju od dvije godine te sigurnosna mjera kojom mora popraviti štetu učinjenu žrtvi i to tako da joj plati 15.000 eura po imovinsko pravnom zahtjevu. Ako taj iznos ne plati u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude, uvjetna kazna bit će mu opozvana. Uvjetna kazna bit će mu opozvana i ako ne pristane na psihosocijalni tretman.

Prema optužnici teretio se da je 29. travnja 2023. u jednoj kući od žrtve, koja je u to vrijeme imala 19 godina, tražio da s njim ima spolni odnos, što je ona odbila. Nakon toga ju je vrijeđao raznim riječima, te joj je u više navrata prijetio i to tako da joj je u oko uperio plastični pištolj, za koji je ona mislila da je pravi.

- Sad ću te upucati! - zaprijetio joj je. Nakon što mu je žrtva kazala da puca, otišao je u kuhinju po nož, nakon čega ju je tražio oralni seks, a nakon što je ona to odbila, ugurao joj je svoj spolni organ u usta. Uz to ju je ponižavao te je drugim osobama koje su bile u toj kući govorio da žrtva voli grubi seks. Žrtva je u nekom trenutku uspjela poslati poruku svom ocu tražeći da dođe po nju. s obzirom na to da se radilo o suđenju za seksualne delikte, zbog zaštite žrtve, javnost je, sukladno zakonu, bila isključenja sa suđenja, ali i s obrazloženja presude.