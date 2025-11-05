Učiteljica 'proživjela pakao' ali nije dobila odštetu od Severine već joj mora platiti 1750 eura

Učiteljica Osnovne škole Matija Gubec u Zagrebu izgubila je spor protiv Severine Vučković u kojem je tužbom iz 2020. godine od nje tražila 9296 eura naknade štete pa Severini zbog toga mora naknaditi troškove parnice u iznosu od 1750 eura. Tako je nepravomoćno presudila sutkinja Gordana Lozančić u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.



Tužbu je isprovocirala Severinina konferencija za novinare od 17. listopada 2019. na kojoj je imenovala (bez prezimena) dvije učiteljice koje su njezina sina zaključale u školi, navlačile ga, tjelesno i psihički povrijedile te dva sata nisu dopuštale da dijete preuzme očuh. U tužbi se tvrdilo da je Severina tada rekla kako su učiteljice malodobnog sina vukle za ruku, ramena i stomak te mu prijetile batinama ako ustane sa stolice. S obzirom na Severininu popularnost, činjenicu da ima 1,2 milijuna pratitelja na Instagramu, njezine riječi prenijeli su strani i domaći tiskani i elektronski mediji, a većina portala s poveznicom na njezinu konferenciju. U tužbi se tvrdi i da je Severina protiv nje podnijela neutemeljenu kaznenu prijavu za tjelesno ozljeđivanje i povredu djetetovih prava, te da su sve Severinine tvrdnje bile grube neistine, kojima je isključivi cilj bio nauditi ugledu i časti tužiteljice u privatnom i poslovnom okruženju jer su sporne izjave dobile pozornost čitave Hrvatske. Nasuprot tome, tužiteljica je izrazito uzorna i odgovorna učiteljica na čiji rad nikad nitko nije imao primjedbi te je prihvaćena kao cijenjena i vrsna stručnjakinja i pedagog kako u radnom okruženju, tako i među roditeljima, te je nedvojbeno prihvaćaju i učenici nižih razreda koji su joj povjereni na odgoj i obrazovanje. Nakon medijskih objava s te konferencije tužiteljica je bila izložena neugodnim pitanjima rodbine, prijatelja, kolega, roditelja i samih učenika tako da se stalno morala opravdavati. Zbog toga je trpjela mučnine, glavobolje, nesanicu, tjeskobu i nizak tlak kao posljedicu stresa i psihičke traume. Tada je bila i u ranom, najosjetljivijem stadiju trudnoće te je došlo i do spontanog pobačaja.