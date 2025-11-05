Učiteljica 'proživjela pakao' ali nije dobila odštetu od Severine već joj mora platiti 1750 eura

Učiteljica Osnovne škole Matija Gubec u Zagrebu izgubila je spor protiv Severine Vučković u kojem je tužbom iz 2020. godine od nje tražila 9296 eura naknade štete pa Severini zbog toga mora naknaditi troškove parnice u iznosu od 1750 eura. Tako je nepravomoćno presudila sutkinja Gordana Lozančić u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.
Tužbu je isprovocirala Severinina konferencija za novinare od 17. listopada 2019. na kojoj je imenovala (bez prezimena) dvije učiteljice koje su njezina sina zaključale u školi, navlačile ga, tjelesno i psihički povrijedile te dva sata nisu dopuštale da dijete preuzme očuh. U tužbi se tvrdilo da je Severina tada rekla kako su učiteljice malodobnog sina vukle za ruku, ramena i stomak te mu prijetile batinama ako ustane sa stolice. S obzirom na Severininu popularnost, činjenicu da ima 1,2 milijuna pratitelja na Instagramu, njezine riječi prenijeli su strani i domaći tiskani i elektronski mediji, a većina portala s poveznicom na njezinu konferenciju. U tužbi se tvrdi i da je Severina protiv nje podnijela neutemeljenu kaznenu prijavu za tjelesno ozljeđivanje i povredu djetetovih prava, te da su sve Severinine tvrdnje bile grube neistine, kojima je isključivi cilj bio nauditi ugledu i časti tužiteljice u privatnom i poslovnom okruženju jer su sporne izjave dobile pozornost čitave Hrvatske. Nasuprot tome, tužiteljica je izrazito uzorna i odgovorna učiteljica na čiji rad nikad nitko nije imao primjedbi te je prihvaćena kao cijenjena i vrsna stručnjakinja i pedagog kako u radnom okruženju, tako i među roditeljima, te je nedvojbeno prihvaćaju i učenici nižih razreda koji su joj povjereni na odgoj i obrazovanje. Nakon medijskih objava s te konferencije tužiteljica je bila izložena neugodnim pitanjima rodbine, prijatelja, kolega, roditelja i samih učenika tako da se stalno morala opravdavati. Zbog toga je trpjela mučnine, glavobolje, nesanicu, tjeskobu i nizak tlak kao posljedicu stresa i psihičke traume. Tada je bila i u ranom, najosjetljivijem stadiju trudnoće te je došlo i do spontanog pobačaja.
Učiteljica 'proživjela pakao' ali nije dobila odštetu od Severine već joj mora platiti 1750 eura
Tužiteljica tvrdi da je zbog Severininih izjava trpjela psihičke posljedice u najosjetljivijem stadiju trudnoće pa je nakon dva tjedna došlo do spontanog pobačaja, ali sutkinja je zaključila da Severina nije diskreditirala učiteljicu boreći se za prava svoga djeteta
Komentara 17
Sa Severinom imaju probleme nastavnici, socijalni radnici... svi. Zašto? Sigurno ne zato što je ona fina dama.
Sramota.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Feminističko-progresivistički projugoslavenski lobi širi svoje pipke po pravosuđu.