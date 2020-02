Učenik zadirkivao profesoricu pa je izudarao šakom zbog jednog njezinog poteza

Internetom se proširio incident do kojega je došlo u jednoj ruskoj učionici gdje je profesorica iz matematike izgubila strpljenje, no to joj se brzo obilo o glavu.

Naime, učenik Artem Skuratov iz ruske regije Pskov duže je vrijeme maltretirao profesoricu Zharkinu sve dok njoj nije pukao film.

Dok je mladić držao noge na školskom stolu i ljuljao se na stolici, prišla mu je ljutita profesorica te mu je izvukla stolicu pa je on pao na pod.

No, učenik za njezin postupak nije imao razumijevanja pa je nasrnuo na svoju profesoricu i udario je šakom u glavu. Nastavio ju je udarati te je nakon toga pobjegao.

Mladić je kasnije pronađen te je smješten u bolničku psihijatriju na promatranje.

