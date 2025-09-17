Naši Portali
DRAMA IZNAD KORZIKE

Avion sat vremena nije mogao sletjeti, hitne službe intervenirale: 'U desetljećima karijere nisam doživio nešto slično'

Avion
FREEPIK
Autor
Lina Šantak
17.09.2025.
u 14:47

Kapetan zrakoplova pokušao je doći do vatrogasne službe zračne luke kako bi provjerio situaciju

Zrakoplov na letu između Pariza (Orly) i Ajaccia u ponedjeljak je bio prisiljen kružiti gotovo sat vremena iznad Korzike, jer je kontrolor leta u tornju Ajaccia – jednostavno zaspao i nije se odazivao na pozive pilota. Let je već pri polasku kasnio sat vremena, a po dolasku iznad Ajaccia zrakoplov nije mogao sletjeti jer nije bilo nikakvog kontakta s tornjem, niti je pista bila osvijetljena, piše Corse Matin.

Kapetan zrakoplova pokušao je doći do vatrogasne službe zračne luke kako bi provjerio situaciju. Kako ni oni nisu mogli stupiti u kontakt s kontrolorom, uključena je policija koja je pronašla i probudila usnulog kontrolora. U međuvremenu se razmatrala mogućnost preusmjeravanja leta prema Bastiji, no nakon ponovne uspostave komunikacije, zrakoplov je ipak sigurno sletio u Ajaccio.

Kapetan je izjavio kako „nikada u desetljećima karijere nije doživio sličnu situaciju“. Kontrolor je testiran na prisutnost alkohola i droga, no rezultati su bili negativni. Kazneni postupak nije pokrenut, jer nije bilo dokaza o namjernom propustu.

