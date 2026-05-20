Amerikanac dovršio kuću u Zagorju! Kupio ju je za samo 5000 eura, a sada nastavlja dalje: Evo koji su mu idući projekti

Američki influencer Justus Reid, koji se domaćoj publici predstavio u "Supertalentu" i trenutačno živi u Hrvatskom zagorju, objavio je novi video u kojem je otkrio da je završio svoju kuću u Hrvatskom zagorju. Naime, Justus je kupio kuću te je potpuno renovirao, a cijeli proces popratio je na društvenim mrežama. Nakon 11 mjeseci i čak 104 videa, Reid je završio renovaciju kuće koju je kupio za samo 5000 eura.

"Jedna je era završila, a druga počinje", poručio je u objavi Justus koji je zatim pokazao i posljednje radove koji su obavljeni oko kuće. U cijelom procesu pomagali su mu brojni susjedi, kojima je zahvalio. Na snimci je rekao i kako se držao obećanja da se neće šišati ni brijati dok kuća ne bude gotova, pa je tako pokazao i svoj novi, osvježeni 'look'. Sam je obrijao bradu, no kosu je ipak prepustio u ruke stručnjacima.

"Gledali ste kako transformiram kuću koje je bila zaboravljena u šumi, u remek-djelo. No ne brinite, ovo nije zbogom! Sljedeći tjedan ću objaviti dokumentarac o tome kako su tekli radovi od početka do kraja", rekao je te dodao i da će odgovoriti na najčešće postavljena pitanja njegovih pratitelja, poput koliko je sve to zaista koštalo. Najavio je i kako ima još planova za svoj dom. Htio bih postaviti ogradu, dovršiti cestu koja vodi do kuće...

– Ali ako je kuća gotova, što dalje? – pita Justus u videu, a zatim otkriva nešto što je iznenadilo mnoge. Naime, kupio je još nekoliko nekretnina u blizini. Jednu je platio 3000 eura, drugu 5000 eura, a treću 8000 eura te još nije htio otkriti što će učiniti s njima.

Podsjetimo, Reid je postao senzacija na društvenim mrežama nakon što je istaknuo koliko voli balkanske zemlje te da se zbog toga odlučio preseliti. Uz serijal o obnovi kuće, Justus je jednom prilikom otkrio i da je požar progutao kuću njegove obitelji u SAD-u. Reid je podijelio novosti o stanju svog djeda, materijalnoj šteti nakon požara i problemima s osiguranjem zbog kojih su bili prisiljeni pokrenuti GoFundMe kampanju kako bi pokrili troškove za obnovu doma i prebrodili teško razdoblje.

Uz video priložio je poruku svog oca iz Amerike koji je pokazao posljedice vatrene buktinje. – Ovo je sve što je ostalo od kuće mog tate, odnosno kuće Justusova djeda. Sve je nestalo – kazao je otac i dodatno približio pozadinu cijele situacije. Kako kaže, kuću su prije nekoliko godina kupili njegov otac i njegov najbolji prijatelj iz djetinjstva i upisali je na ime prijatelja koji je prošle godine preminuo, nakon čega je obitelj Reid pokušavala nekretninu prebaciti na ime Justusova oca. Nakon požara ostali su zatečeni informacijom da je osiguranje isteklo početkom ožujka.