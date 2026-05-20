Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
justus reid

Amerikanac dovršio kuću u Zagorju! Kupio ju je za samo 5000 eura, a sada nastavlja dalje: Evo koji su mu idući projekti

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ilustracija
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
20.05.2026.
u 16:50

"Jedna je era završila, a druga počinje", poručio je u objavi Justus koji je zatim pokazao i posljednje radove koji su obavljeni oko kuće

Američki influencer Justus Reid, koji se domaćoj publici predstavio u "Supertalentu" i trenutačno živi u Hrvatskom zagorju, objavio je novi video u kojem je otkrio da je završio svoju kuću u Hrvatskom zagorju. Naime, Justus je kupio kuću te je potpuno renovirao, a cijeli proces popratio je na društvenim mrežama. Nakon 11 mjeseci i čak 104 videa, Reid je završio renovaciju kuće koju je kupio za samo 5000 eura. 

"Jedna je era završila, a druga počinje", poručio je u objavi Justus koji je zatim pokazao i posljednje radove koji su obavljeni oko kuće. U cijelom procesu pomagali su mu brojni susjedi, kojima je zahvalio. Na snimci je rekao i kako se držao obećanja da se neće šišati ni brijati dok kuća ne bude gotova, pa je tako pokazao i svoj novi, osvježeni 'look'. Sam je obrijao bradu, no kosu je ipak prepustio u ruke stručnjacima.

"Gledali ste kako transformiram kuću koje je bila zaboravljena u šumi, u remek-djelo. No ne brinite, ovo nije zbogom! Sljedeći tjedan ću objaviti dokumentarac o tome kako su tekli radovi od početka do kraja", rekao je te dodao i da će odgovoriti na najčešće postavljena pitanja njegovih pratitelja, poput koliko je sve to zaista koštalo. Najavio je i kako ima još planova za svoj dom. Htio bih postaviti ogradu, dovršiti cestu koja vodi do kuće...

–  Ali ako je kuća gotova, što dalje? – pita Justus u videu, a zatim otkriva nešto što je iznenadilo mnoge. Naime, kupio je još nekoliko nekretnina u blizini. Jednu je platio 3000 eura, drugu 5000 eura, a treću 8000 eura te još nije htio otkriti što će učiniti s njima. 

FOTO Nismo ju dugo vidjeli! Evo kako danas izgleda inspektorica Anja Morić iz Krim Tima 2
Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit
1/10

Podsjetimo, Reid je postao senzacija na društvenim mrežama nakon što je istaknuo koliko voli balkanske zemlje te da se zbog toga odlučio preseliti. Uz serijal o obnovi kuće, Justus je jednom prilikom otkrio i da je požar progutao kuću njegove obitelji u SAD-u. Reid je podijelio novosti o stanju svog djeda, materijalnoj šteti nakon požara i problemima s osiguranjem zbog kojih su bili prisiljeni pokrenuti GoFundMe kampanju kako bi pokrili troškove za obnovu doma i prebrodili teško razdoblje.

Uz video priložio je poruku svog oca iz Amerike koji je pokazao posljedice vatrene buktinje. – Ovo je sve što je ostalo od kuće mog tate, odnosno kuće Justusova djeda. Sve je nestalo – kazao je otac i dodatno približio pozadinu cijele situacije. Kako kaže, kuću su prije nekoliko godina kupili njegov otac i njegov najbolji prijatelj iz djetinjstva i upisali je na ime prijatelja koji je prošle godine preminuo, nakon čega je obitelj Reid pokušavala nekretninu prebaciti na ime Justusova oca. Nakon požara ostali su zatečeni informacijom da je osiguranje isteklo početkom ožujka.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'
Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit
1/16

Ključne riječi
supertalent Justus Reid showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
18:14 20.05.2026.

Amerikanci i Nijemci se doseljavaju jer Hrvatima u Hrvatskoj ne valja....

DA
dallas1974
18:06 20.05.2026.

Jesi li uspio prodati kuću? Kuća "usred ničega" je nakon obnove i dalje "usred ničega". Lokacija je bitna...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pope Francis' funeral
pokazuje iznimnu odlučnost

U teškom je stanju: Norveška princeza čeka transplantaciju i prima kisik, liječnici poručuju da joj je to jedina šansa

Budući da se nalazi na listi čekanja za transplantaciju pluća, princeza je tijekom dočeka djece morala sjediti, a povremeno se i povlačila s ceremonije prije njezina službenog završetka. Uz nju su u tim trenucima bili prijestolonasljednik Haakon i njihov sin, princ Sverre Magnus, dok je princeza Ingrid Alexandra norveški nacionalni dan proslavila u Sydneyju, gdje trenutno boravi zbog studija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!