TRAGEDIJA U SARAJEVU

Suprug ubio novinarku Elmu Godinjak, s petogodišnjom kćerkom pobjegao na ćevape

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo do pucnjave, jedna osoba ubijena
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
02.05.2026.
u 11:48

Iz MUP‑a KS potvrđeno je da je dijete pronađeno neozlijeđeno, očevid je trajao satima, a više informacija očekuje se nakon što Tužiteljstvo KS i policija dovrše sve radnje.

Jučer je ubijena je 41‑godišnja sarajevska novinarka Elma Godinjak, a za ubojstvo je osumnjičen njezin suprug s kojim je bila u postupku razvoda braka, prenosi N1 Sarajevo. Prema prvim informacijama, zločin se dogodio oko 16.15 sati u stanu na Dobrinji. Nakon napada, osumnjičeni se udaljio s mjesta događaja i sa sobom odveo njihovo petogodišnje dijete, što je dodatno pojačalo hitnost policijske reakcije.

Uslijedila je opsežna potraga u kojoj su sudjelovale sve raspoložive jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo. Potraga je bila proširena na područje Darive, gdje je uočen automobil u kojem se nalazio osumnjičeni pa ga je, nakon višesatne akcije, policija uspjela locirati i privesti. Kako pišu neki mediji, ubio ju je iz službenog pištolja pa s kćerkom otišao na ćevape.

Iz MUP‑a KS potvrđeno je da je dijete pronađeno neozlijeđeno, očevid je trajao satima, a više informacija očekuje se nakon što Tužiteljstvo KS i policija dovrše sve radnje. Sarajevski mediji pišu kako je Elma Godinjak prošli mjesec drugi put prijavila supruga za uhođenje.
Elma Godinjak novinarka Sarajevo femicid

