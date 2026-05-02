Policija se oglasila oko jučerašnjeg ubojstva u Josipdolu. Jučer oko 13 sati, policija je zaprimila dojavu da je na području općine Josipdol počinjeno ubojstvo ženske osobe. Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su pronašli i tijelo muške osobe. Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica. Osnovano se sumnja da je jučer oko 10 sati, u obiteljskoj kući na području općine Josipdol, 69-godišnjak počinio teško ubojstvo na štetu 64-godišnje članice obitelji, uporabom vatrenog oružja, nakon čega je vatrenim oružjem počinio i samoubojstvo, javljaju iz karlovačke poliicije.
Napomenuli su kako će biti provedena obdukcija te se nastavlja kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja. Po dovršenom biti će nadležnom odvjetništvu dostavljeno posebno izvješće.
Policija se oglasila oko zločina u Josipdolu: Vatrenim oružjem ubio ženu pa sebe
