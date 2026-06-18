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Vatreni se odlično držali, ali turnir otvaraju porazom protiv Engleske
Je li Hrvatska teško oštećena protiv Engleske?
Dalić: 'Ovo je bilo loše, slabo smo reagirali'
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HRVATSKI IZBORNIK

Dalić nakon poraza nije tražio isprike: 'Ovo je bilo loše, slabo smo reagirali'

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 00:21

Prvi je pred kamere nakon poraza Hrvatske od Engleske 2:4 u Dallasu stao izbornik Zlatko Dalić, koji je bio nezadovoljan prije svega izvedbom svoje momčadi u drugom poluvremenu, kada je utakmica i odlučena

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo 2026. porazom 2:4 protiv Engleske u Dallasu, u utakmici punoj preokreta i šest pogodaka. Engleska je povela u 12. minuti iz kaznenog udarca Harryja Kanea, nakon VAR intervencije i ponavljanja jedanaesterca, unatoč ranijoj obrani Dominika Livakovića.

Hrvatska se vratila u 36. minuti golom Martina Baturine nakon lijepe akcije i asistencije Petra Sučića, no Englezi su do odmora ponovno poveli preko Kanea (42’). U sudačkoj nadoknadi prvog dijela Petar Musa je pogodio za 2:2 nakon asistencije Ivana Perišića. U nastavku je Jude Bellingham u 47. minuti vratio Englesku u vodstvo, a Marcus Rashford u 86. minuti potvrdio pobjedu za konačnih 4:2.

Prvi je pred kamere nakon poraza Hrvatske od Engleske 2:4 u Dallasu stao izbornik Zlatko Dalić, koji je bio nezadovoljan prije svega izvedbom svoje momčadi u drugom poluvremenu, kada je utakmica i odlučena. “Drugo poluvrijeme smo odigrali jako loše, pogotovo početak. U prvom poluvremenu smo dobro stajali, ali nažalost neke stvari nismo dobro odradili. Nakon trećeg i četvrtog gola bilo se teško vratiti u utakmicu”, rekao je Dalić.

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Izbornik je dodao kako u detaljniju analizu pojedinih situacija, posebno kod pogodaka Engleske, nije želio ulaziti. “Ne mogu sad komentirati što se dogodilo kod trećeg i četvrtog gola, slabo smo reagirali, posebno na dubinske lopte. To je to”, zaključio je Dalić.

S druge strane, engleski izbornik Thomas Tuchel logično je bio oduševljen izvedbom svoje momčadi u drugom poluvremenu: "Teška utakmica protiv teškog protivnika. U prvom poluvremenu smo se mučili. Imali smo briljatnu reakciju u drugom poluvremenu s mnoštvom šansi, imali smo mnogo energije, a to je upravo ono što smo htjeli. Morali smo izbaciti nervozu iz našeg sustava i u drugom smo poluvremenu izgledali kako želimo."

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 12

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NI
niko63
00:50 18.06.2026.

Mene zanima što su ni sve ovo vrijeme priprema radili ako pokloniš Englezima tri gola, kako je moguće da Canea nitko ne čuva a najbolji je eng. strijelac?

Avatar juma
juma
00:45 18.06.2026.

Po lijevoj strani je stalno curilo, jer je Gvardiol odlazio previše naprijed i iza svojih ledja ostavljao ogroman prostor, a mladi Vušković nije brzanac koji te rupe može pokriti. Svi golovi i šanse Engleza došli su preko te lijeve strane.. Gvardiol često igra tako riskantno, ali kao prvo, nakon ozljede nije na 100 %, a kao drugo, ovaj protivnik ima kvalitetu kazniti takve pogreške.

PR
prajdali100
01:11 18.06.2026.

Nevjerojatno ! Kod svakog prekida( kornera) nama visi gol !!! Ko rogovi u vreći.Njihov Najbolji strijelac puca glavom potpuno neometan.Svašta.

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