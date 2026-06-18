Dalić nakon poraza nije tražio isprike: 'Ovo je bilo loše, slabo smo reagirali'

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo 2026. porazom 2:4 protiv Engleske u Dallasu, u utakmici punoj preokreta i šest pogodaka. Engleska je povela u 12. minuti iz kaznenog udarca Harryja Kanea, nakon VAR intervencije i ponavljanja jedanaesterca, unatoč ranijoj obrani Dominika Livakovića.

Hrvatska se vratila u 36. minuti golom Martina Baturine nakon lijepe akcije i asistencije Petra Sučića, no Englezi su do odmora ponovno poveli preko Kanea (42’). U sudačkoj nadoknadi prvog dijela Petar Musa je pogodio za 2:2 nakon asistencije Ivana Perišića. U nastavku je Jude Bellingham u 47. minuti vratio Englesku u vodstvo, a Marcus Rashford u 86. minuti potvrdio pobjedu za konačnih 4:2.

Prvi je pred kamere nakon poraza Hrvatske od Engleske 2:4 u Dallasu stao izbornik Zlatko Dalić, koji je bio nezadovoljan prije svega izvedbom svoje momčadi u drugom poluvremenu, kada je utakmica i odlučena. “Drugo poluvrijeme smo odigrali jako loše, pogotovo početak. U prvom poluvremenu smo dobro stajali, ali nažalost neke stvari nismo dobro odradili. Nakon trećeg i četvrtog gola bilo se teško vratiti u utakmicu”, rekao je Dalić.

Izbornik je dodao kako u detaljniju analizu pojedinih situacija, posebno kod pogodaka Engleske, nije želio ulaziti. “Ne mogu sad komentirati što se dogodilo kod trećeg i četvrtog gola, slabo smo reagirali, posebno na dubinske lopte. To je to”, zaključio je Dalić.

S druge strane, engleski izbornik Thomas Tuchel logično je bio oduševljen izvedbom svoje momčadi u drugom poluvremenu: "Teška utakmica protiv teškog protivnika. U prvom poluvremenu smo se mučili. Imali smo briljatnu reakciju u drugom poluvremenu s mnoštvom šansi, imali smo mnogo energije, a to je upravo ono što smo htjeli. Morali smo izbaciti nervozu iz našeg sustava i u drugom smo poluvremenu izgledali kako želimo."