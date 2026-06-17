FOTO Pogledajte što je Ronaldo napravio nakon kiksa Portugala: 'Nikad se neće promijeniti'

Dok su njegovi suigrači ostali na travnjaku, pozdravili navijače i odradili uobičajeni počasni krug, Ronaldo je među prvima napustio teren. Bez osmijeha i vidno potišten, 41-godišnji napadač sam je krenuo prema tunelu. Ronaldo je putem prema svlačionici pozdravio člana stručnog stožera reprezentacije DR Konga te zapljeskao navijačima, koji su mu uzvratili istom gestom, ali nije skrivao razočaranje zbog ishoda utakmice i vlastite partije.
Kapetan Portugala ponovno je ostao bez pogotka, a posebno ga je pogodio propušteni trenutak koji je mogao promijeniti tijek susreta. Njegova frustracija bila je vidljiva tijekom cijele utakmice, a nakon završetka dvoboja nije se zadržavao u slavlju sa suigračima.
Podsjetimo, u prvoj utakmici skupine K na Svjetskom nogometnom prvenstvu Portugal i DR Kongo su igrali 1-1 (1-1). Joao Neves (6) je doveo Portugal u prednost, a poravnao je Yoane Wissa (45+5). U ovoj skupini još igraju Uzbekistan i Kolumbija.