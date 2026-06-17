FOTO Pogledajte što je Ronaldo napravio nakon kiksa Portugala: 'Nikad se neće promijeniti'

Cristiano Ronaldo teško je podnio neočekivani kiks Portugala na otvaranju Svjetskog prvenstva.
Cristiano Ronaldo teško je podnio neočekivani kiks Portugala na otvaranju Svjetskog prvenstva.
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
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Nakon remija protiv DR Konga kapetan portugalske reprezentacije bio je vidno razočaran, a njegova reakcija nakon posljednjeg sučevog zvižduka privukla je posebnu pozornost.
Nakon remija protiv DR Konga kapetan portugalske reprezentacije bio je vidno razočaran, a njegova reakcija nakon posljednjeg sučevog zvižduka privukla je posebnu pozornost.
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
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Dok su njegovi suigrači ostali na travnjaku, pozdravili navijače i odradili uobičajeni počasni krug, Ronaldo je među prvima napustio teren. Bez osmijeha i vidno potišten, 41-godišnji napadač sam je krenuo prema tunelu. Ronaldo je putem prema svlačionici pozdravio člana stručnog stožera reprezentacije DR Konga te zapljeskao navijačima, koji su mu uzvratili istom gestom, ali nije skrivao razočaranje zbog ishoda utakmice i vlastite partije.
Dok su njegovi suigrači ostali na travnjaku, pozdravili navijače i odradili uobičajeni počasni krug, Ronaldo je među prvima napustio teren. Bez osmijeha i vidno potišten, 41-godišnji napadač sam je krenuo prema tunelu. Ronaldo je putem prema svlačionici pozdravio člana stručnog stožera reprezentacije DR Konga te zapljeskao navijačima, koji su mu uzvratili istom gestom, ali nije skrivao razočaranje zbog ishoda utakmice i vlastite partije.
Foto: Phil Noble/REUTERS
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Kapetan Portugala ponovno je ostao bez pogotka, a posebno ga je pogodio propušteni trenutak koji je mogao promijeniti tijek susreta. Njegova frustracija bila je vidljiva tijekom cijele utakmice, a nakon završetka dvoboja nije se zadržavao u slavlju sa suigračima.
Kapetan Portugala ponovno je ostao bez pogotka, a posebno ga je pogodio propušteni trenutak koji je mogao promijeniti tijek susreta. Njegova frustracija bila je vidljiva tijekom cijele utakmice, a nakon završetka dvoboja nije se zadržavao u slavlju sa suigračima.
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
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"Ronaldo se nikada neće promijeniti", pišu navijači na društvenim mrežama, kojima se očito nije svidio potez jednog od najvećih igrača svih vremena.
"Ronaldo se nikada neće promijeniti", pišu navijači na društvenim mrežama, kojima se očito nije svidio potez jednog od najvećih igrača svih vremena.
Foto: Phil Noble/REUTERS
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Podsjetimo, u prvoj utakmici skupine K na Svjetskom nogometnom prvenstvu Portugal i DR Kongo su igrali 1-1 (1-1). Joao Neves (6) je doveo Portugal u prednost, a poravnao je Yoane Wissa (45+5). U ovoj skupini još igraju Uzbekistan i Kolumbija.
Podsjetimo, u prvoj utakmici skupine K na Svjetskom nogometnom prvenstvu Portugal i DR Kongo su igrali 1-1 (1-1). Joao Neves (6) je doveo Portugal u prednost, a poravnao je Yoane Wissa (45+5). U ovoj skupini još igraju Uzbekistan i Kolumbija.
Foto: Phil Noble/REUTERS
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Foto: Phil Noble/REUTERS
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Foto: Phil Noble/REUTERS
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Foto: Phil Noble/REUTERS
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