Ubijen vođa Al-Qaide Zawahiri. Bijela kuća: To je uspješna protuteroristička operacija

Sjedinjene Države izvele su ovog vikenda protuterorističku operaciju protiv "značajne" mete Al Qaide u Afganistanu tijekom vikenda, potvrdili su američki dužnosnici u ponedjeljak, dok mediji javljaju da je ubijen vođa Al Qaide Ayman Al-Zawahiri.

Ayman al-Zawahiri je Al-Qaedin vođa i visoki dužnosnik te stariji vođa islamističkih organizacija koje su organizirale i sprovele terorističke napade u Sjevernoj Americi, Aziji, Africi te na Bliskome istoku. Egipćanin Al-Zawahiri je bio drugi i posljednji 'emir' Egipatskog Islamskog Džihad, često je nazivan i kao desna ruka Osame bin Ladena, a bin Ladenovi biografi opisuju ga kao "pravi mozak" al-Qaede.

Jedan od dužnosnika, rekao je da je CIA u nedjelju izvela napad dronom u Kabulu, a napada je potvrdila i talibanska vlada.

U izjavi je glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid potvrdio da je došlo do napada i oštro ga osudio, nazivajući ga kršenjem "međunarodnih načela".

