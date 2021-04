Građane uznemirila tutnjava, no radi se o probijanju zvučnog zida

Građani su EMSC- u prijavili da su čuli tutnjavu pa su odmah pomislili kako je riječ o novom potresu na području Zagreba. Međutim, riječ je o probijanju zvučnog zida.

Naime, MORH je najavio redovite letačke aktivnosti i mogućnost probijanja zvučnog zida.

'Kao jaka eksplozija', 'Bjelovar, sekundu je bubnjalo kao eksplozija', 'Čuo se udar i zdrmao se krevet', 'Udarac, prozori se zatresli', neka su od svjedočanstava na EMSC-u.

No, EMSC je objavio kako nemaju podataka o magnitudi i lokaciji potresa.

Ministarstvo obrane priopćilo je ranije da će avioni letjeti na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1000 do 10.000 metara u vremenu od 9 do 16 sati. Na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije letjet će na visini iznad 10.000 metara.

