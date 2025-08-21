U Zagrebu automobil sletio u provaliju i završio na krovu, vozač sam izašao iz vozila

U zagrebačkom naselju Bliznec sinoć se dogodila prometna nesreća u kojoj je jedno vozilo sletjelo u provaliju. Kako su objavili zagrebački vatrogasci, dojavu su dobili u 22.17 sati.

Kada su došli na mjesto nesreće vidjeli su da se automobil nalazi u provaliji, okrenut na krov. Međutim, vozač je sam izašao iz vozila.

- Naši vatrogasci su proveli pratnju osobe po kosini, osigurali vozilo i pružili pomoć policiji prilikom očevida - objavila je Vatrogasna postrojba Zagreb.