U BLIZNECU

U Zagrebu automobil sletio u provaliju i završio na krovu, vozač sam izašao iz vozila

Autor
Karolina Lubina
21.08.2025.
u 08:38

Do nesreće je došlo sinoć nakon 22 sata

U zagrebačkom naselju Bliznec sinoć se dogodila prometna nesreća u kojoj je jedno vozilo sletjelo u provaliju. Kako su objavili zagrebački vatrogasci, dojavu su dobili u 22.17 sati. 

Kada su došli na mjesto nesreće vidjeli su da se automobil nalazi u provaliji, okrenut na krov. Međutim, vozač je sam izašao iz vozila. 

- Naši vatrogasci su proveli pratnju osobe po kosini, osigurali vozilo i pružili pomoć policiji prilikom očevida - objavila je Vatrogasna postrojba Zagreb. 
