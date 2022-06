U vrtu iskopao ljudsku lubanju, rekao supruzi pa se zaprepastio onime što mu je otkrila

Tijekom sadnje krumpira vrtlar je u svom dvorištu u Rusiji pronašao ljudsku lubanju. Nakon što je upitao svoju suprugu zna li možda o čemu je točno riječ, ona ga je zaprepastila svojim odgovorom. Naime, rekla mu je da su to ostaci njezina prvog supruga kojeg je sjekirom zatukla do smrti i njegove dijelove tijela zakopala prije 20 godina, prenosi Daily Mail.

Nakon nevjerojatnog otkrića u vrtu njezina doma u Luzinu, u Sibiru, ova 60-godišnja žena mirno je objasnila: "Ne brini, to je moj prvi suprug".

Man digs up human skull in vegetable garden and is stunned by wife's explanation https://t.co/7tFD0sPie1 pic.twitter.com/XHfBUhZOJx