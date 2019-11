U Vladi ljuti na ministricu: Divjak se ponaša kao sindikalac

Od danas pa do ispunjenja sindikalnih zahtjeva o povećanju koeficijenata koje su tražili prosvjetari – u cijeloj Hrvatskoj u svim osnovnim školama nema nastave. Nakon gotovo mjesec dana i prikupljenih sedam dana nadoknade za svakog učenika u cirkularnom štrajku – sindikati su se odlučili za frontalni štrajk uz, kako kažu, 96,74-postotnu podršku članova koji su na referendumu odbili posljednju ponudu Vlade koja se, između ostalog, obvezala povećati koeficijent – ne odmah i ne u postotku koji su tražili sindikati, nudeći pritom i povećanje osnovice. Nije bilo dovoljno.

S današnjim danom učenici tako pišu osmi dan štrajka, a oduži li se ovaj pritisak do kraja tjedna, u kojem su obje strane, i sindikati i Vlada tvrdoglavi, a ministrica Divjak bez rješenja, učenici moraju biti svjesni – odgađaju im se državna matura i upisi na fakultete pa im se automatizmom, bez obzira na to koji razred pohađali, skraćuju i praznici.

Sindikalna blagajna nema za štrajk

Drugim riječima – u borbi za dostojanstvo nastavničke profesije najdeblji kraj izvukli su učenici. Ništa bolje nisu prošli ni nastavnici koji su odbili štrajkati. Oni su od vlastitog kolektiva pretrpjeli pritiske i ucjene – jer su odbili stati na štrajkašku stranu. Frontalni štrajk jasna je poruka obrazovnog sektora i ministrici Divjak kao odgovor na frontalnu primjenu Škole za život, a tijekom novog modela štrajka, nastavnici će se, kazali su tako u sindikatu, potruditi biti vidljivi.

– Sindikati neće samo štrajkati, nego će pokazati svoju vidljivost gotovo svakog dana. Danas ćemo je pokazati tijekom kongresa EPP-a u Zagrebu, mini akcijom “Potrubi za obrazovanje”. Cijela trasa puta od Sheratona do Arene bit će pokrivena našim ljudima s transparentima s tim natpisom. Bit ćemo i kod sjedišta HDZ-a na Trgu žrtava fašizma. Dogovorili smo se da će u svim gradovima gdje imamo članove od 13 do 14 sati naši aktivisti držati transparente “Potrubi za obrazovanje” – poručio je Branimir Mihalinec najavivši pritom da će u ponedjeljak 25. studenog biti održan i prosvjed na Trgu bana Jelačića.

Ljuti se Mihalinec i na činjenicu na koju su ulaskom u štrajk sindikati po svim pravilima trebali biti spremni jer između ostalog i zbog toga naplaćuju članarinu – a to je da od danas sve štrajkaške aktivnosti svih nastavnika koji štrajkaju neće biti plaćene iz proračuna. A sindikalna blagajna te isplate ne može podnijeti.

– Ako uskrate jednu lipu nastavnicima koji su u štrajku, tada Vlada ima problem – kazao je Mihalinec. S druge strane, sindikati će imati problem odluči li Vlada doista pokrenuti postupak utvrđivanja zakonitosti štrajka na Županijskom sudu sada kad su profesori odlučili ući u frontalni štrajk. Naime, plaće u javnim službama uređuju se kroz koeficijente i kroz osnovicu, s tim da se koeficijenti uređuju uredbom, a osnovica kolektivnim pregovorima – dakle Vlada je ta koja određuje koeficijente, a ne sindikati.

Poslodavac, bez obzira na to je li riječ o zakonitom ili nezakonitom štrajku, može odlučiti ne platiti vrijeme provedeno u štrajku, no u trenutku nadoknade, ako prije toga nije plaćeno vrijeme u štrajku, profesori i nastavnici bi dobili 50-postotno uvećanje dnevne zarade za prekovremeni rad i/ili 25-postotno uvećanje plaće za rad subotom.

Još nema rješenja za nadoknadu

I dok svatko vuče na svoju stranu, odgovorna osoba na čelu Ministarstva obrazovanja, ministrica Blaženka Divjak koja je najprije zdušno podržavala štrajkaše, u šah-mat poziciji “oprala je ruke” i kazala da ne želi sudjelovati u igrama moći između premijera Plenkovića i sindikata.

– Današnja situacija, kad se sustav nalazi u potpunoj blokadi, rezultat je igre moći između sindikata i premijera. Ja u tome ne želim sudjelovati. Želim biti iskrena, na kocki je budućnost učenika kojih je u sustavu 463 tisuće i prema kojima moramo biti odgovorni – kazala je na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Ministrici Divjak bio je to prvi javni nastup u kojem je bila vidno uznemirena, no bez obzira na sva previranja, i činjenicu da je upravo ona mogla povećati plaću nastavnicima još lani kad je s njima dogovarala kolektivni ugovor, ostavku ne planira podnijeti, iako je svjesna da je sustav na čijem je čelu, kako sama kaže, u blokadi.

– Treba razlikovati tko može dati financijsku ponudu, a to nisam ja. Moja pozicija je jasna, tražim dijalog i tražim da se i Vlada i sindikati izdignu iz trenutačne situacije i da dođe do kompromisa. Od početka štrajka pokušavala sam pomiriti dva prava – pravo na kvalitetno obrazovanje učenika i pravo učitelja da se bore za svoj bolji materijalni status. Od danas to nije moguće pomiriti – poručila je ministrica Divjak. Danas ipak u Ministarstvu još uvijek nisu imali snage reći kako će se nastava nadoknaditi – točnije nisu smogli snage jasno verbalizirati kako će biti “kažnjeni” učenici koji su u ovom cijelom procesu kolateralne žrtve koje bi prve trebale naučiti poštovati svoje nastavnike.

Izvor blizak premijeru Plenkoviću nakon novinske konferencije ministrice Divjak za Večernji list neslužbeno je rekao da su njezine izjave nedopustive za nekoga tko je član Vlade.

– Ministrica u Vladi ne može zastupati samo interes stranke koju predstavlja niti se ponašati kao sindikalna predstavnica što je dosad činila. Jutros je bila u Vladi kod premijera i najavila da će imati novinsku konferenciju. Međutim, ni riječju nije spomenula da će izjaviti sve ono što je na konferenciji rekla. U fokusu moraju biti interesi djece, međutim, o djeci nitko ne razgovara, nego je glavna tema štrajk – rekao je izvor blizak premijeru Plenkoviću.

Na pitanje je li moguće da premijer od ministrice Divjak zatraži ostavku u Vladi odgovorio je da će se s ministricom razgovarati. Što se tiče štrajka učitelja, u Vladi su neslužbeno rekli da se zasad nije razmišljalo o tome da se štrajk proglasi nezakonitim, zadnje ponude Vlade sindikati su odbili, a idućih dana vidjet ćemo kako će se razvijati situacija.

Što o štrajku prosvjetara kažu ministri? Zdravko Marić, ministar financija Od prvog dana uhvatili smo se u koštac i svjesni smo da se taj sustav treba mijenjati, redizajnirati, redefinirati Marko Košiček, pomoćnik ministrice Divjak Najugroženija skupina su maturanti, za sada matura ide po planu, ali otvorene su sve opcije Milan Kujundžić, ministar zdravstva Ovo predugo traje, djeca trpe štetu. trebali bi se vratiti na posao i nastaviti razgovarati o plaćama Blaženka Divjak, ministrica obrazovanja Od početka štrajka pokušavala sam pomiriti dva prava – pravo na kvalitetno obrazovanje i pravo učitelja da se bore za svoj status. Od danas to nije moguće pomiriti