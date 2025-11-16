Naši Portali
KRITIČNI ROK ZA NIS

Vučić održao izvanrednu sjednicu: 'Hrvati nisu htjeli čekati ni sekundu...'

Andreas fon Bekerat uručio je Aleksandru Vučiću Godišnji izvještaj Europske komisije o Srbiji
Foto: Milos Tesic
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 12:17

Bez rafinerije u Pančevu nema života, vremena više nema, izjavila je ministrica energetike.

U Palači Srbija održana je izvanredna sjednica Vlade zbog američkih sankcija NIS-u. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je hitnost: „Do idućeg tjedna moramo donijeti odluku i imati rješenje za NIS. Nadam se da će azijski i europski partneri s kojima ruski partneri pregovaraju prihvatiti razgovore o vlasništvu, što bi značilo da OFAC možemo obavijestiti zajedničkim pismom.”

Vučić je poručio kako je spreman pregovarati i platiti više, ali želi izbjeći oduzimanje imovine: „Možda ćemo i preplatiti, ali ne želim nikome ništa oduzimati. No, naftna industrija i rafinerija moraju raditi, a moramo osigurati svim građanima potpuno snabdijevanje.”

"Amerikanci su dali rok za promjenu vlasničke strukture do veljače, ali nam onemogućavaju da koristimo Janaf. Hrvati nisu htjeli da čekaju ni sekundu i da riskiraju bilo što, već su prekinuli dotok nafte preko Janafa", rekao je Vučić.

Ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović upozorila je na kritičnu situaciju: „Bez rafinerije u Pančevu nema života, vremena više nema. Možemo čekati još tri ili četiri dana, ne više od toga, jer dotok nafte nema i rafinerija će stati.” Ministar financija Siniša Mali naglasio je da Rusija nije ponudila rješenje: „Moramo misliti na sebe – krajnji trenutak je došao.”

Đedović Handanović podsjetila je da je NIS pod sankcijama od 9. listopada: „Od 9. listopada sankcije su stupile na snagu, a jučer smo dobili vrlo jasnu poruku iz SAD-a da mora doći do trajne promjene vlasništva, odnosno izlaska ruskih dioničara iz NIS-a i da imamo tri mjeseca da se ta transakcija završi.”

Sjednici su prisustvovali predsjednik Vučić, premijer i svi direktori javnih poduzeća, a glavna tema je bila osiguranje kontinuiteta rada NIS-a i rafinerija, javlja RTS.

rafinerija Vučić sankcije NIS

adokrmpot
13:23 16.11.2025.

A čime ste vi zaslužili da Hrvati za vas riskiraju? Koliko vidim, niti jedan političar u Srbiji (relevantni) ne razlikuje se od Miloševića, Nikolića, Vučića...

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
12:49 16.11.2025.

Ajde, ajde...provjerite malo zalihe u traktorima. Imate nafte za tri balkanska rata i četiri bežanije, hihihihi.

KI
Kivika
13:30 16.11.2025.

Pa zasto vi Hrvatska riskirala? I kad su im Rusi takva braca, sto se ne povuku iz vlasnistva NIS-a za dobrobit svog bratskog naroda?

