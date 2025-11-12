Naši Portali
Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Iz Trumpove kockarnice, u koju Hrvatska ni ne ulazi, Orban izašao s jack-potom

12.11.2025. u 08:33

Možda prođe i četvrt ili čak pola stoljeća prije nego se neki hrvatski predsjednik ili premijer dokopa Ovalnog ureda Bijele kuće. Za to vrijeme, svi drugi igrači igraju svoje utakmice i zabijaju svoje golove. Sve ovo ne znači da je Orbanov stil poželjan za kopiranje

Dok je Hrvatska hrabro nezainteresirano ušla u dvadesetu godinu od posljednjeg službenog posjeta nekog našeg državnika Bijeloj kući - a Ivo Sanader bio je posljednji u Ovalnom uredu, kao hrvatski premijer, kod predsjednika Georgea W. Busha 17. listopada 2006. - Mađarska je ovih dana tijekom posjeta premijera Viktora Orbana svom prijatelju i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu dobila nešto što će se možda pokazati kao geopolitički jackpot. Nije stvar samo u tome da je Mađarska dobila privilegirano izuzeće od Trumpovih navodno oštrih sankcija protiv Lukoila i Rosnjefta (vidimo kako su oštre, tako da kralj-predsjednik dijeli pomazanja dupeliscima), i izuzeće od sekundarnih sankcija protiv svakoga tko s tim ruskim energetskim divovima posluje.

NIS JANAF Viktor Orban Donald Trump

Avatar antikomunist2
antikomunist2
09:03 12.11.2025.

Posjet jednog hrvatskog premijerqa ili predsjednika "ovalnom uredu" i predsjedniku Sjedinjenih Američkih država mogao bi se dogoditi kada se dogodi da je jedan hrvatski novinar dobije Pulitzerovu nagradu.

Avatar whirlwind
whirlwind
09:02 12.11.2025.

Tko zna koliko će ta odluka trajati... U Mađarskoj su izbori,a Trump želi da Orban pobjedi. Ako izgubi, odluka će se suspendirati

ST
studenac
08:40 12.11.2025.

USA uredno posluje sa RUS. EU plaća račun, a benefita nigdje. To je globalna slika. Nije nuklearna fizika. Za to imate Tončija.

