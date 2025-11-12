Iz Trumpove kockarnice, u koju Hrvatska ni ne ulazi, Orban izašao s jack-potom

Dok je Hrvatska hrabro nezainteresirano ušla u dvadesetu godinu od posljednjeg službenog posjeta nekog našeg državnika Bijeloj kući - a Ivo Sanader bio je posljednji u Ovalnom uredu, kao hrvatski premijer, kod predsjednika Georgea W. Busha 17. listopada 2006. - Mađarska je ovih dana tijekom posjeta premijera Viktora Orbana svom prijatelju i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu dobila nešto što će se možda pokazati kao geopolitički jackpot. Nije stvar samo u tome da je Mađarska dobila privilegirano izuzeće od Trumpovih navodno oštrih sankcija protiv Lukoila i Rosnjefta (vidimo kako su oštre, tako da kralj-predsjednik dijeli pomazanja dupeliscima), i izuzeće od sekundarnih sankcija protiv svakoga tko s tim ruskim energetskim divovima posluje.