U uraganu poginulo već petero ljudi, 800.000 stanovnika ostalo bez struje

Uragan Florence je odnio prve žrtve u Sjedinjenim Državama, među njima su žena i njezino dijete, dok je snažan vjetar u petak čupao stabla a jaka kiša prouzročila poplavu zbog koje su desetci stanovnika bili odsječeni.

Službeni izvori i glasila izvijestili su o najmanje petero mrtvih. Američki predsjednik Donald Trump posjetit će "početkom ili sredinom idućeg tjedna" područja stradala u uraganu, priopćila je u petak poslijepodne Bijela kuća.

"Žena i njezino dijete poginuli su kada se drvo srušilo na njihovu kuću. Otac obitelji je ozlijeđen" i primljen u bolnicu, priopćila je policija u Wilmingtonu, u Sjevernoj Karolini, na jugoistoku SAD-a.

#HurricaneFlorence : Flood waters rising to the top of home windows in Belhaven, NC. https://t.co/wzNZseIvLY pic.twitter.com/CKmSxVDfHu

Vatrogasci su čitavo jutro intervenirali ispred te kuće. "Uspjeli smo spasiti jednu žrtvu", rekao je novinarima Buddy Martinette, vatrogasni brigadir.

Druga žena je umrla jer hitna pomoć nije mogla do nje zbog drveća koje se prepriječilo na cesti, rekla je glasnogovornica okruga Pendera. Umrla je od srčanog udara, pišu mjesna glasila. Neki mediji javljaju da je četvrta žrtva poginula u toj državi dok je uključivala agregat.

Smrt pete žrtva povezana je s jakim udarima vjetra budući da je tijekom najveće oluje išla provjeravati svoje pse koji su se nalazili nedaleko njenog posjeda. Gotovo 800.000 ljudi ostalo je bez struje.



Oko uragana koji prate jaki pljuskovi i silovit vjetar stiglo je na kopno blizu Wrightsville Beacha, u Sjevernoj Karolini, u 7.15 sati (13.15 sati po srednjoeuropskom vremenu), s vjetrom koji je puhao 150 km/h (1. kategorija na petostupanjskoj ljestvici), navodi Nacionalno središte za uragane (NHC).

WATCH: An unexpected sight just after Hurricane Florence made landfall near Wilmington, NC Friday morning. Dolphins were swimming in the rising water near the shore. pic.twitter.com/iTTMGYgyiS